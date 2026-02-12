TOKİ kura çekimi Bolu’da tamamlandı: 1.950 hak sahibi yuvalarına kavuştu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın sosyal konut programında Bolu etabına ilişkin kura süreci sona erdi. Noter gözetiminde yapılan çekilişle 1.950 konutun asil ve yedek hak sahipleri tek tek açıklandı. Başvuru yapan vatandaşlar sonuçları hem salondan hem de çevrim içi yayından takip etti.