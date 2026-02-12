TOKİ kura çekimi Bolu’da tamamlandı: 1.950 hak sahibi yuvalarına kavuştu
500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Bolu'da 1.950 konut için yapılan hak sahipliği kurası sona erdi. Saat 11.00'de başlayan çekiliş Bolu Bilim ve Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Çekiliş TOKİ'nin resmi YouTube hesabından canlı yayınlandı.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın sosyal konut programında Bolu etabına ilişkin kura süreci sona erdi. Noter gözetiminde yapılan çekilişle 1.950 konutun asil ve yedek hak sahipleri tek tek açıklandı. Başvuru yapan vatandaşlar sonuçları hem salondan hem de çevrim içi yayından takip etti.
BOLU'DA KURA TAMAMLANDI
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında inşa edilen konutlar için gerçekleştirilen çekilişte isimler kura yöntemiyle belirlenerek sisteme işlendi. Noter denetiminde yürütülen süreçte sonuçlar resmi kayıt altına alındı. 1.950 yuvanın sahipleri belli oldu.
Asil ve yedek isim listesi gün içerisinde kamuoyuyla paylaşılacak.
1.950 KONUTUN DAĞILIMI NASIL OLACAK?
Bolu'da gerçekleştirilen kura kapsamında 1.950 konutun proje ve kategori bazlı dağılımı belli oldu. İlçelere sosyal konut dağılımı şu şekilde olacak:
|İLÇE
|KONUT SAYISI
|MERKEZ
|1200
|DÖRTDİVAN
|125
|GEREDE
|250
|KIBRISCIK
|50
|MENGEN
|100
|MUDURNU
|100
|YENİÇAĞA
|125
SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Kura tamamlandıktan sonra hak sahipliği listesi TOKi ve e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Başvuru sahipleri sonuçları toki.gov.tr ve turkiye.gov.tr web siteleri üzerinde T.C. kimlik numaralarıyla kontrol edebilecek.