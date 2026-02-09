TOKİ kura çekilişi canlı: Kütahya ve Yozgat’ta konut hak sahipleri belirleniyor

YOZGAT'TA KONUTLARIN İLÇE BAZLI DAĞILIMI

Yozgat'ta yapılacak konutların ilçelere göre planlaması da netleşti. Buna göre Merkez 630 konut, Akdağmadeni 200 konut, Akdağmadeni Belekçehan 63 konut, Akdağmadeni Oluközü 50 konut, Aydıncık 47 konut, Boğazlıyan 200 konut, Boğazlıyan Sırçalı 60 konut, Boğazlıyan Uzunlu 63 konut, Boğazlıyan Yamaçlı 63 konut, Çandır 70 konut, Çayıralan 94 konut, Çekerek 120 konut, Çekerek Özükavak 47 konut, Kadışehri 100 konut, Saraykent ve Ozan 100 konut, Sarıkaya 110 konut, Sarıkaya Karayakup 47 konut, Sorgun 300 konut, Sorgun Çiğdemli 94 konut, Sorgun Yeniyer 50 konut, Şefaatli 100 konut, Yenifakılı 60 konut, Yerköy 190 konut olmak üzere toplam 2 bin 858 konut Yozgat'a kazandırılacak.