TOKİ kura çekilişi canlı: Kütahya ve Yozgat’ta konut hak sahipleri belirleniyor
TOKİ, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Kütahya ve Yozgat'ta yapılacak toplam 6 bin 450 sosyal konut için kura çekilişlerinin 9 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 11.00'de gerçekleştirileceğini duyurdu. Kura çekimleri Kütahya'da Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde, Yozgat'ta ise Yozgat Valiliği Konferans Salonu'nda yapılacak ve TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınlanacak.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Yüzyılın Konut Projesi kapsamında yürütülen kura sürecinin planlanan takvim doğrultusunda devam ettiğini açıkladı. 500 Bin Sosyal Konut Projesi çerçevesinde Kütahya ve Yozgat illerindeki projeler için kura çekilişleri 9 Şubat 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
Kura çekilişleri, TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınla vatandaşlara ulaştırılacak.
KÜTAHYA VE YOZGAT'TA KURA SAATLERİ VE YER BİLGİLERİ
Kütahya'da 3 bin 592 konut için Konut Hak Sahibi Belirleme Kurası saat 11.00'de yapılacak. Yozgat'ta ise 2 bin 858 konut için kura çekilişi yine saat 11.00'de gerçekleştirilecek.
Kütahya'daki kura çekilişi Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde yapılacak. Yozgat'ta kura çekimi Yozgat Valiliği Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Projeye ilişkin detaylı bilgilere talep.toki.gov.tr/500binkonut adresi üzerinden erişilebiliyor.
KÜTAHYA KURA CANLI İZLE
YOZGAT KURA CANLI İZLE