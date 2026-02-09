CANLI YAYIN
TOKİ kura çekilişi canlı: Kütahya ve Yozgat’ta konut hak sahipleri belirleniyor

Giriş Tarihi:
TOKİ, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Kütahya ve Yozgat'ta yapılacak toplam 6 bin 450 sosyal konut için kura çekilişlerinin 9 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 11.00'de gerçekleştirileceğini duyurdu. Kura çekimleri Kütahya'da Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde, Yozgat'ta ise Yozgat Valiliği Konferans Salonu'nda yapılacak ve TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınlanacak.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Yüzyılın Konut Projesi kapsamında yürütülen kura sürecinin planlanan takvim doğrultusunda devam ettiğini açıkladı. 500 Bin Sosyal Konut Projesi çerçevesinde Kütahya ve Yozgat illerindeki projeler için kura çekilişleri 9 Şubat 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Kura çekilişleri, TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınla vatandaşlara ulaştırılacak.

KÜTAHYA VE YOZGAT'TA KURA SAATLERİ VE YER BİLGİLERİ

Kütahya'da 3 bin 592 konut için Konut Hak Sahibi Belirleme Kurası saat 11.00'de yapılacak. Yozgat'ta ise 2 bin 858 konut için kura çekilişi yine saat 11.00'de gerçekleştirilecek.

Kütahya'daki kura çekilişi Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde yapılacak. Yozgat'ta kura çekimi Yozgat Valiliği Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Projeye ilişkin detaylı bilgilere talep.toki.gov.tr/500binkonut adresi üzerinden erişilebiliyor.

KÜTAHYA KURA CANLI İZLE

YOZGAT KURA CANLI İZLE

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Kura sürecinin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlanacak. Vatandaşlar sonuçları TOKİ'nin resmi internet sitesi ve e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulayabilecek.

Başvuru yapan vatandaşlar, T.C. kimlik numaralarıyla sisteme giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.

Hak Sahipleri Ödemelere Ne Zaman Başlayacak?

Hak sahipliği belirlenen vatandaşlar, banka üzerinden sözleşme imzalayacak. Taksit ödemeleri ise sözleşmenin imzalanmasını takip eden ay başlayacak.

KÜTAHYA'DA YAPILACAK KONUTLARIN İLÇE DAĞILIMI

Kütahya genelinde yapılacak konutların ilçelere göre dağılımı şu şekilde planlandı:

Merkez 1.174 konut, Seyitömer (Merkez) 47 konut, Altıntaş 200 konut, Aslanapa 96 konut, Çavdarhisar 70 konut, Domaniç 70 konut, Domaniç Çukurca 47 konut, Dumlupınar 47 konut, Emet 96 konut, Gediz 200 konut, Gediz Eski Gediz 47 konut, Gediz Gökler 47 konut, Gediz Yenikent 47 konut, Hisarcık 63 konut, Pazarlar 70 konut, Simav 250 konut, Simav Akdağ 47 konut, Simav Çitgöl 47 konut, Simav Demirci 47 konut, Simav Kuşu 47 konut, Simav Naşa 47 konut, Şaphane 70 konut, Tavşanlı 575 konut, Tavşanlı Kuruçay 47 konut, Tavşanlı Tepecik 47 konut, Tavşanlı Tunçbilek 47 konut.

YOZGAT'TA KONUTLARIN İLÇE BAZLI DAĞILIMI

Yozgat'ta yapılacak konutların ilçelere göre planlaması da netleşti. Buna göre Merkez 630 konut, Akdağmadeni 200 konut, Akdağmadeni Belekçehan 63 konut, Akdağmadeni Oluközü 50 konut, Aydıncık 47 konut, Boğazlıyan 200 konut, Boğazlıyan Sırçalı 60 konut, Boğazlıyan Uzunlu 63 konut, Boğazlıyan Yamaçlı 63 konut, Çandır 70 konut, Çayıralan 94 konut, Çekerek 120 konut, Çekerek Özükavak 47 konut, Kadışehri 100 konut, Saraykent ve Ozan 100 konut, Sarıkaya 110 konut, Sarıkaya Karayakup 47 konut, Sorgun 300 konut, Sorgun Çiğdemli 94 konut, Sorgun Yeniyer 50 konut, Şefaatli 100 konut, Yenifakılı 60 konut, Yerköy 190 konut olmak üzere toplam 2 bin 858 konut Yozgat'a kazandırılacak.

