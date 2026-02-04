CANLI YAYIN
TOKİ Kırşehir ve Düzce kuraları tamamlandı: Asil ve yedek isimler belli oldu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kırşehir'de 1.633, Düzce'de 2.470 konut için yapılan hak sahipliği kura çekimleri 4 Şubat 2026'da tamamlandı. Kuralar, noter huzurunda gerçekleştirildi. Vatandaşlar süreci TOKİ'nin YouTube kanalı üzerinden anbean takip etti.

TOKİ Kırşehir ve Düzce kuraları tamamlandı: Asil ve yedek isimler belli oldu 1

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde Kırşehir ve Düzce etaplarına ilişkin kura süreci sona erdi. 4 Şubat 2026 Çarşamba günü yapılan çekilişlerle iki ilde toplam 4 bin 103 konutun hak sahipleri belirlendi. Kuralar, ilan edilen salonlarda noter gözetiminde tamamlandı ve TOKİ'nin resmi yayın kanallarından canlı olarak paylaşıldı.

KIRŞEHİR'DE TOKİ KURASI SONA ERDİ

Kırşehir'de hayata geçirilecek projeler kapsamında 1.633 konut için düzenlenen kura çekimi, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Merkez ve ilçeleri kapsayan projelerde hak sahipliği, noter huzurunda yapılan çekilişle kesinleşti.

Kırşehir'de kura kapsamındaki projeler ve konut sayıları şöyle:

Merkez 900 konut

Merkez Özbağ 63 konut

Akpınar 40 konut

Boztepe 60 konut

Çiçekdağı 220 konut

Kaman 150 konut

Mucur 200 konut

Projelerde Halk Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla işlemler yürütülecek.

KIRŞEHİR TOKİ KURASI TEKRAR İZLE!

DÜZCE'DE HAK SAHİPLERİ BELLİ OLDU

Düzce'de inşa edilecek 2 bin 470 konutun hak sahipleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimiyle belirlendi. Aynı gün ve saatte tamamlanan çekilişle birlikte Düzce etabında da kura süreci resmen sona erdi.

Düzce'de kura kapsamındaki projeler ve konut sayıları ise şu şekilde:

Merkez 1300 konut

Akçakoca 250 konut

Cumayeri 200 konut

Çilimli 180 konut

Gölyaka 100 konut

Gümüşova 200 konut

Kaynaşlı 150 konut

Yığılca 90 konut

Projelerde Emlak Katılım Bankası, Halk Bankası ve Ziraat Bankası görev alacak.

DÜZCE TOKİ KURASI TEKRAR İZLE!

TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?

Kura çekilişlerinin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri yayımlandığında sonuçlar TOKİ resmi internet sitesi ve e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulanabilecek. Başvuru yapan vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecek.

ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

KURA SONRASI PARA İADESİ SÜRECİ

Kurada hak sahibi olamayan vatandaşlar, başvuru bedellerini kura tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında, başvuru yaptıkları bankaların şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

HAK SAHİPLERİ ÖDEMELERE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hak sahipliği kazanan vatandaşlar, banka üzerinden sözleşme imzaladıktan sonra taksit ödemelerine sözleşmenin imzalanmasını takip eden ay itibarıyla başlayacak.

