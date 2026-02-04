TOKİ Kırşehir ve Düzce kuraları tamamlandı: Asil ve yedek isimler belli oldu

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kırşehir'de 1.633, Düzce'de 2.470 konut için yapılan hak sahipliği kura çekimleri 4 Şubat 2026'da tamamlandı. Kuralar, noter huzurunda gerçekleştirildi. Vatandaşlar süreci TOKİ'nin YouTube kanalı üzerinden anbean takip etti.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde Kırşehir ve Düzce etaplarına ilişkin kura süreci sona erdi. 4 Şubat 2026 Çarşamba günü yapılan çekilişlerle iki ilde toplam 4 bin 103 konutun hak sahipleri belirlendi. Kuralar, ilan edilen salonlarda noter gözetiminde tamamlandı ve TOKİ'nin resmi yayın kanallarından canlı olarak paylaşıldı.

KIRŞEHİR'DE TOKİ KURASI SONA ERDİ Kırşehir'de hayata geçirilecek projeler kapsamında 1.633 konut için düzenlenen kura çekimi, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Merkez ve ilçeleri kapsayan projelerde hak sahipliği, noter huzurunda yapılan çekilişle kesinleşti.

Kırşehir'de kura kapsamındaki projeler ve konut sayıları şöyle: Merkez 900 konut Merkez Özbağ 63 konut Akpınar 40 konut Boztepe 60 konut Çiçekdağı 220 konut Kaman 150 konut Mucur 200 konut Projelerde Halk Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla işlemler yürütülecek.

