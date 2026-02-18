TOKİ Kırklareli ve Mersin kuraları başladı: 10 bin kişi ev sahibi oluyor

TOKİ'nin sosyal konut projesinde Kırklareli ve Mersin'de toplam 10.445 kişi ev sahibi oluyor. Kura çekimleri YouTube kanalı üzerinden naklen yayınlanıyor. Hak sahipleri sonuçları e-Devlet ve TOKİ sitesinden öğrenebilecek. İşte canlı takip ekranları…

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 500 bin sosyal konut projesinde Kırklareli etabında kura süreci saat 11.00 itibarıyla başladı. Mersin'de kura çekimi ise saat 13.00'e ertelendi. Noter huzurunda yapılan çekiliş canlı yayınlanırken asil ve yedek hak sahipleri gün içinde ilan edilecek.

KURA ÇEKİLİŞİ BAŞLADI Kırklareli'nde 2.255 konut için hak sahipliği belirleme kurası gerçekleştiriliyor. Çekiliş belirlenen salonlarda noter huzurunda yapılıyor ve canlı yayınlanıyor. Mersin'de 8.190 konut için yapılacak çekiliş ise saat 13.00'te başlayacak. Kura programı iki il için farklı saatlerde uygulanıyor. Kırklareli çekilişi Atatürk Spor Salonu'nda, Mersin çekilişi ise Mersin Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLECEK? Kura tamamlandıktan sonra asil ve yedek listeler resmi olarak yayımlanacak. Vatandaşlar sonuçları T.C. kimlik numarası ile sorgulayabilecek. 📍 TOKİ Resmi Web Sitesi: toki.gov.tr

📍 e-Devlet Kapısı: turkiye.gov.tr

KONUTLAR HANGİ İLÇELERE NASIL DAĞITILACAK? Kırklareli Konut Dağılımı İLÇE KONUT SAYISI MERKEZ 640 MERKEZ 60 BABAESKİ 150 BABAESKİ 60 DEMİRKÖY 85 KOFÇAZ 60 LÜLEBURGAZ 600 LÜLEBURGAZ 100 PEHLİVANKÖY 100 PINARHİSAR 200 VİZE 200

Mersin Konut Dağılımı İLÇE KONUT SAYISI MERKEZ 5000 AYDINCIK 40 ERDEMLİ 500 GÜLNAR 100 MUT 750 SİLİFKE 800 TARSUS 1000