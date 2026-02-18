CANLI YAYIN
TOKİ Kırklareli ve Mersin kuraları başladı: 10 bin kişi ev sahibi oluyor

TOKİ'nin sosyal konut projesinde Kırklareli ve Mersin'de toplam 10.445 kişi ev sahibi oluyor. Kura çekimleri YouTube kanalı üzerinden naklen yayınlanıyor. Hak sahipleri sonuçları e-Devlet ve TOKİ sitesinden öğrenebilecek. İşte canlı takip ekranları…

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 500 bin sosyal konut projesinde Kırklareli etabında kura süreci saat 11.00 itibarıyla başladı. Mersin'de kura çekimi ise saat 13.00'e ertelendi. Noter huzurunda yapılan çekiliş canlı yayınlanırken asil ve yedek hak sahipleri gün içinde ilan edilecek.

KURA ÇEKİLİŞİ BAŞLADI

Kırklareli'nde 2.255 konut için hak sahipliği belirleme kurası gerçekleştiriliyor. Çekiliş belirlenen salonlarda noter huzurunda yapılıyor ve canlı yayınlanıyor. Mersin'de 8.190 konut için yapılacak çekiliş ise saat 13.00'te başlayacak.

Kura programı iki il için farklı saatlerde uygulanıyor. Kırklareli çekilişi Atatürk Spor Salonu'nda, Mersin çekilişi ise Mersin Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura tamamlandıktan sonra asil ve yedek listeler resmi olarak yayımlanacak. Vatandaşlar sonuçları T.C. kimlik numarası ile sorgulayabilecek.

📍 TOKİ Resmi Web Sitesi: toki.gov.tr
📍 e-Devlet Kapısı: turkiye.gov.tr

ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

KONUTLAR HANGİ İLÇELERE NASIL DAĞITILACAK?

Kırklareli Konut Dağılımı

İLÇE KONUT SAYISI
MERKEZ 640
MERKEZ 60
BABAESKİ 150
BABAESKİ 60
DEMİRKÖY 85
KOFÇAZ 60
LÜLEBURGAZ 600
LÜLEBURGAZ 100
PEHLİVANKÖY 100
PINARHİSAR 200
VİZE 200
Mersin Konut Dağılımı

İLÇE KONUT SAYISI
MERKEZ 5000
AYDINCIK 40
ERDEMLİ 500
GÜLNAR 100
MUT 750
SİLİFKE 800
TARSUS 1000
ANAHTAR TESLİMİ MART 2027'DE

Kura süreci 12 Mart'a kadar devam edecek. İlk anahtar teslimlerinin Mart 2027'de başlaması planlanıyor. Hak sahipleri için taksitler sözleşmeden sonraki ay başlatılacak.