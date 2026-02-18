TOKİ Kırklareli ve Mersin kuraları başladı: 10 bin kişi ev sahibi oluyor
TOKİ'nin sosyal konut projesinde Kırklareli ve Mersin'de toplam 10.445 kişi ev sahibi oluyor. Kura çekimleri YouTube kanalı üzerinden naklen yayınlanıyor. Hak sahipleri sonuçları e-Devlet ve TOKİ sitesinden öğrenebilecek. İşte canlı takip ekranları…
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 500 bin sosyal konut projesinde Kırklareli etabında kura süreci saat 11.00 itibarıyla başladı. Mersin'de kura çekimi ise saat 13.00'e ertelendi. Noter huzurunda yapılan çekiliş canlı yayınlanırken asil ve yedek hak sahipleri gün içinde ilan edilecek.
KURA ÇEKİLİŞİ BAŞLADI
Kırklareli'nde 2.255 konut için hak sahipliği belirleme kurası gerçekleştiriliyor. Çekiliş belirlenen salonlarda noter huzurunda yapılıyor ve canlı yayınlanıyor. Mersin'de 8.190 konut için yapılacak çekiliş ise saat 13.00'te başlayacak.
KIRKLARELİ KURASI CANLI İZLE
Kura programı iki il için farklı saatlerde uygulanıyor. Kırklareli çekilişi Atatürk Spor Salonu'nda, Mersin çekilişi ise Mersin Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.
MERSİN KURASI CANLI İZLE
SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Kura tamamlandıktan sonra asil ve yedek listeler resmi olarak yayımlanacak. Vatandaşlar sonuçları T.C. kimlik numarası ile sorgulayabilecek.
📍 TOKİ Resmi Web Sitesi: toki.gov.tr
📍 e-Devlet Kapısı: turkiye.gov.tr
KONUTLAR HANGİ İLÇELERE NASIL DAĞITILACAK?
Kırklareli Konut Dağılımı
|İLÇE
|KONUT SAYISI
|MERKEZ
|640
|MERKEZ
|60
|BABAESKİ
|150
|BABAESKİ
|60
|DEMİRKÖY
|85
|KOFÇAZ
|60
|LÜLEBURGAZ
|600
|LÜLEBURGAZ
|100
|PEHLİVANKÖY
|100
|PINARHİSAR
|200
|VİZE
|200
Mersin Konut Dağılımı
|İLÇE
|KONUT SAYISI
|MERKEZ
|5000
|AYDINCIK
|40
|ERDEMLİ
|500
|GÜLNAR
|100
|MUT
|750
|SİLİFKE
|800
|TARSUS
|1000
ANAHTAR TESLİMİ MART 2027'DE
Kura süreci 12 Mart'a kadar devam edecek. İlk anahtar teslimlerinin Mart 2027'de başlaması planlanıyor. Hak sahipleri için taksitler sözleşmeden sonraki ay başlatılacak.