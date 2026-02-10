TOKİ Bilecik kurası tamamlandı: 1.419 konutun hak sahipleri belli oldu
TOKİ'nin Bilecik'te gerçekleştirdiği sosyal konut kurası tamamlandı. 1.419 konut için hak sahipleri noter huzurunda belirlenirken, sonuçlar resmi kanallar üzerinden erişime açılıyor. İşte asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen sosyal konut hamlesinde kura takvimi ilerliyor. Bugün Bilecik'te gerçekleştirilen çekilişle yüzlerce aile konut hakkı kazandı. Noter gözetiminde yapılan kura çekilişinin tamamlanmasının ardından sonuçlar dijital platformlar üzerinden erişime açılıyor.
BİLECİK KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU
500 bin sosyal konut programı kapsamında Bilecik'te düzenlenen kura çekilişi sona erdi. 10 Şubat 2026 Salı günü saat 11.00'de başlayan çekilişle binlerce başvuru sahibi arasından 1.419 hak sahibi netleşti. Kura süreci canlı yayınla kamuoyuna açık şekilde yürütüldü.
BİLECİK KURASI TEKRAR İZLE
BİLECİK SOSYAL KONUT DAĞILIMI
|İLİ
|İLÇE
|KONUT SAYISI
|BİLECİK
|MERKEZ
|450
|BİLECİK
|BOZÜYÜK
|370
|BİLECİK
|BOZÜYÜK
|80
|BİLECİK
|GÖLPAZARI
|115
|BİLECİK
|İNHİSAR
|74
|BİLECİK
|OSMANELİ
|110
|BİLECİK
|PAZARYERİ
|100
|BİLECİK
|SÖĞÜT
|100
|BİLECİK
|YENİPAZAR
|20
TOKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Kura işlemleri tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri listeleri resmi kanallar üzerinden yayımlanacak. Sonuçlara; TOKİ resmi internet sitesi ile e-Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ile erişim sağlanabilecek.
ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI
KURA TAKVİMİ 12 MART'A KADAR DEVAM EDECEK
Program kapsamında kura organizasyonlarının 12 Mart tarihine kadar sürmesi planlanıyor. Projedeki konutların ilk anahtar teslimlerinin 2027 yılı mart ayından itibaren başlaması hedefleniyor. Hak kazananlar için taksit ödemeleri sözleşme tarihini takip eden ay başlatılacak.