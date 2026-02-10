CANLI YAYIN
TOKİ Bilecik kurası tamamlandı: 1.419 konutun hak sahipleri belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi

TOKİ'nin Bilecik'te gerçekleştirdiği sosyal konut kurası tamamlandı. 1.419 konut için hak sahipleri noter huzurunda belirlenirken, sonuçlar resmi kanallar üzerinden erişime açılıyor. İşte asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen sosyal konut hamlesinde kura takvimi ilerliyor. Bugün Bilecik'te gerçekleştirilen çekilişle yüzlerce aile konut hakkı kazandı. Noter gözetiminde yapılan kura çekilişinin tamamlanmasının ardından sonuçlar dijital platformlar üzerinden erişime açılıyor.

BİLECİK KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU

500 bin sosyal konut programı kapsamında Bilecik'te düzenlenen kura çekilişi sona erdi. 10 Şubat 2026 Salı günü saat 11.00'de başlayan çekilişle binlerce başvuru sahibi arasından 1.419 hak sahibi netleşti. Kura süreci canlı yayınla kamuoyuna açık şekilde yürütüldü.

BİLECİK KURASI TEKRAR İZLE

BİLECİK SOSYAL KONUT DAĞILIMI

İLİ İLÇE KONUT SAYISI
BİLECİK MERKEZ 450
BİLECİK BOZÜYÜK 370
BİLECİK BOZÜYÜK 80
BİLECİK GÖLPAZARI 115
BİLECİK İNHİSAR 74
BİLECİK OSMANELİ 110
BİLECİK PAZARYERİ 100
BİLECİK SÖĞÜT 100
BİLECİK YENİPAZAR 20
TOKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura işlemleri tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri listeleri resmi kanallar üzerinden yayımlanacak. Sonuçlara; TOKİ resmi internet sitesi ile e-Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ile erişim sağlanabilecek.

ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

KURA TAKVİMİ 12 MART'A KADAR DEVAM EDECEK

Program kapsamında kura organizasyonlarının 12 Mart tarihine kadar sürmesi planlanıyor. Projedeki konutların ilk anahtar teslimlerinin 2027 yılı mart ayından itibaren başlaması hedefleniyor. Hak kazananlar için taksit ödemeleri sözleşme tarihini takip eden ay başlatılacak.

PROJEDE AYRILAN KONTENJAN GRUPLARI

Sosyal konut uygulamasında belirli gruplar için kontenjan uygulanıyor. Bu gruplar arasında;

Şehit yakınları ve gaziler

Engelli vatandaşlar

Üç ve üzeri çocuk sahibi aileler

Emekliler

18-30 yaş arası gençler yer alıyor.

