TOKİ Afyonkarahisar ve Kahramanmaraş kuraları tamamlandı! 12 bin yuva sahibini buldu

Giriş Tarihi: 05 Şubat 2026 09:10 Son Güncelleme: 05 Şubat 2026 18:40

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Afyonkarahisar etabı için gerçekleştirilen hak sahibi belirleme kura çekimi tamamlandı. 4 bin 370 konutun yer aldığı çekiliş noter huzurunda yapıldı ve süreç TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayımlandı. Aynı gün Kahramanmaraş etabına ilişkin kura programı da tamamlandı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında saat 11.00 itibarıyla başlayan Afyonkarahisar kurası tamamlandı. Hak sahibi belirleme işlemleri belirlenen salonda noter gözetiminde gerçekleştirildi. Kahramanmaraş kura programı da tamamlandı. Vatandaşlar çekilişi resmi yayın kanalları üzerinden eş zamanlı olarak takip etti. İşte asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı...

KAHRAMANMARAŞ'TA KURA PROGRAMI TAMAMLANDI Kahramanmaraş projelerine yönelik kura çekimi tamamlandı. KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda 8 bin 195 konutun hak sahipleri belirlendi. Kura çekimi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile TOKİ Başkanı M. Levent Sungur'un katılımıyla gerçekleştirildi.

KURALAR TAMAMLANDI Hak sahibi belirleme kuraları tamamlandı. Çekiliş süreci TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayımlandı. Vatandaşlar kura programının tekrarını ilgili yayın linki üzerinden izleyebiliyor. KAHRAMANMARAŞ KURASI TEKRAR İZLE

AFYONKARAHİSAR'DA 4.370 YUVA SAHİBİNİ BULDU Afyonkarahisar'daki sosyal konut projeleri kapsamında 4 bin 370 konut için düzenlenen kura çekimi sona erdi. Çekilişler, Afyon Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu'nda yapıldı. Kura programına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan, TOKİ Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk de katıldı. Süreç TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayımlandı ve hak sahipleri belirlenmiş oldu. AFYONKARAHİSAR KURASI TEKRAR İZLE