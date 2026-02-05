CANLI YAYIN
TOKİ Afyonkarahisar ve Kahramanmaraş kuraları tamamlandı! 12 bin yuva sahibini buldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Afyonkarahisar etabı için gerçekleştirilen hak sahibi belirleme kura çekimi tamamlandı. 4 bin 370 konutun yer aldığı çekiliş noter huzurunda yapıldı ve süreç TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayımlandı. Aynı gün Kahramanmaraş etabına ilişkin kura programı da tamamlandı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında saat 11.00 itibarıyla başlayan Afyonkarahisar kurası tamamlandı. Hak sahibi belirleme işlemleri belirlenen salonda noter gözetiminde gerçekleştirildi. Kahramanmaraş kura programı da tamamlandı. Vatandaşlar çekilişi resmi yayın kanalları üzerinden eş zamanlı olarak takip etti. İşte asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı...

KAHRAMANMARAŞ'TA KURA PROGRAMI TAMAMLANDI

Kahramanmaraş projelerine yönelik kura çekimi tamamlandı. KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda 8 bin 195 konutun hak sahipleri belirlendi. Kura çekimi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile TOKİ Başkanı M. Levent Sungur'un katılımıyla gerçekleştirildi.

KURALAR TAMAMLANDI

Hak sahibi belirleme kuraları tamamlandı. Çekiliş süreci TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayımlandı. Vatandaşlar kura programının tekrarını ilgili yayın linki üzerinden izleyebiliyor.

KAHRAMANMARAŞ KURASI TEKRAR İZLE

AFYONKARAHİSAR'DA 4.370 YUVA SAHİBİNİ BULDU

Afyonkarahisar'daki sosyal konut projeleri kapsamında 4 bin 370 konut için düzenlenen kura çekimi sona erdi. Çekilişler, Afyon Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu'nda yapıldı. Kura programına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan, TOKİ Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk de katıldı. Süreç TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayımlandı ve hak sahipleri belirlenmiş oldu.

AFYONKARAHİSAR KURASI TEKRAR İZLE

HANGİ İLDE NE KADAR KONUT İNŞA EDİLECEK?

Afyonkarahisar ve Kahramanmaraş projelerinde sosyal konut dağılımı şu şekilde olacak:

İLİ İLÇE KONUT SAYISI
AFYONKARAHİSAR MERKEZ 900
AFYONKARAHİSAR MERKEZ 50
AFYONKARAHİSAR MERKEZ 50
AFYONKARAHİSAR MERKEZ 79
AFYONKARAHİSAR MERKEZ 79
AFYONKARAHİSAR MERKEZ 50
AFYONKARAHİSAR MERKEZ 110
AFYONKARAHİSAR MERKEZ 94
AFYONKARAHİSAR MERKEZ 50
AFYONKARAHİSAR BAŞMAKÇI 79
AFYONKARAHİSAR BAYAT 79
AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 100
AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 63
AFYONKARAHİSAR ÇAY 50
AFYONKARAHİSAR ÇAY 50
AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR 80
AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR 63
AFYONKARAHİSAR DAZKIRI 63
AFYONKARAHİSAR DİNAR 100
AFYONKARAHİSAR DİNAR 63
AFYONKARAHİSAR DİNAR 63
AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 200
AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 103
AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 50
AFYONKARAHİSAR EVCİLER 47
AFYONKARAHİSAR HOCALAR 50
AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 79
AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 163
AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 63
AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 79
AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 63
AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR 79
AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR 63
AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 190
AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 79
AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 100
AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 63
AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 63
AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 63
AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 35
AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 63
AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 50
AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 100
AFYONKARAHİSAR SULTANDĞI 60
AFYONKARAHİSAR ŞUHUT 150
İLİ İLÇE KONUT SAYISI
KAHRAMANMARAŞ MERKEZ 4800
KAHRAMANMARAŞ AFŞİN 600
KAHRAMANMARAŞ ANDIRIN 50
KAHRAMANMARAŞ ÇAĞLAYANCERİT 30
KAHRAMANMARAŞ EKİNÖZÜ 35
KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN 1500
KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN 180
KAHRAMANMARAŞ NURHAK 250
KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK 400
KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU 350
TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahiplerine ait sonuçlara iki resmi kanaldan ulaşılabilecek. Vatandaşlar, TOKİ'nin resmi internet sitesi ile e-Devlet Kapısı üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak hak sahipliği bilgilerini görüntüleyebilecek.

🔴TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr)
🔴E-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)

ANAHTAR TESLİM SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bakanlık planlamasına göre, 2026 yılı içinde tüm kura işlemlerinin tamamlanması amaçlanıyor. Hak sahiplerine yönelik ilk anahtar teslimlerinin ise Mart 2027'den itibaren yapılması planlanıyor.

KURA TAKVİMİNDE SIRADA HANGİ İLLER VAR?

6 Şubat: Osmaniye - 2.990 konut
7 Şubat: Yalova - 1.805 konut | Kırıkkale - 1.736 konut

