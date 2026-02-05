TOKİ Afyonkarahisar ve Kahramanmaraş kuraları bugün çekiliyor: 12 bin yuva sahibini buluyor

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde Afyonkarahisar ve Kahramanmaraş etapları için hak sahibi belirleme kuraları bugün gerçekleştiriliyor. Afyonkarahisar'da 4 bin 370, Kahramanmaraş'ta 8 bin 195 konut için çekilişler YouTube'dan canlı yayınlanacak.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Afyonkarahisar ve Kahramanmaraş'ta hak sahibi belirleme kura çekimleri bugün yapılıyor. Bugünün kura çekimleri, ilan edilen saatlerde noter huzurunda gerçekleştirilecek. Vatandaşlar, çekilişi TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak izleyebilecek.

AFYONKARAHİSAR'DA 4.370 YUVA SAHİBİNİ BULUYOR Afyonkarahisar projeleri kapsamında 4 bin 370 sosyal konut için hak sahipleri bugün saat 11.00'de belirlenecek. Kura çekimi, Afyon Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu'nda yapılacak. Süreç, eş zamanlı olarak TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı izlenebilecek.

KAHRAMANMARAŞ'TA KURA 14.00'TE Kahramanmaraş projeleri için düzenlenecek kura çekimi ise saat 14.00'te gerçekleştirilecek. KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak çekilişte 8 bin 195 konutun hak sahipleri belirlenecek. Çekiliş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile TOKİ Başkanı M. Levent Sungur'un katılımı ile gerçekleşecek.

KURALAR CANLI YAYINLANACAK Her iki ildeki hak sahibi belirleme kuraları, TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayımlanacak. Vatandaşlar çekilişleri salondan veya çevrim içi yayın üzerinden takip edebilecek. AFYONKARAHİSAR KURASI CANLI İZLE KAHRAMANMARAŞ KURASI CANLI İZLE