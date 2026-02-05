CANLI YAYIN
TOKİ Afyonkarahisar ve Kahramanmaraş kuraları bugün çekiliyor: 12 bin yuva sahibini buluyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde Afyonkarahisar ve Kahramanmaraş etapları için hak sahibi belirleme kuraları bugün gerçekleştiriliyor. Afyonkarahisar'da 4 bin 370, Kahramanmaraş'ta 8 bin 195 konut için çekilişler YouTube'dan canlı yayınlanacak.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Afyonkarahisar ve Kahramanmaraş'ta hak sahibi belirleme kura çekimleri bugün yapılıyor. Bugünün kura çekimleri, ilan edilen saatlerde noter huzurunda gerçekleştirilecek. Vatandaşlar, çekilişi TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak izleyebilecek.

AFYONKARAHİSAR'DA 4.370 YUVA SAHİBİNİ BULUYOR

Afyonkarahisar projeleri kapsamında 4 bin 370 sosyal konut için hak sahipleri bugün saat 11.00'de belirlenecek. Kura çekimi, Afyon Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu'nda yapılacak. Süreç, eş zamanlı olarak TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı izlenebilecek.

KAHRAMANMARAŞ'TA KURA 14.00'TE

Kahramanmaraş projeleri için düzenlenecek kura çekimi ise saat 14.00'te gerçekleştirilecek. KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak çekilişte 8 bin 195 konutun hak sahipleri belirlenecek. Çekiliş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile TOKİ Başkanı M. Levent Sungur'un katılımı ile gerçekleşecek.

KURALAR CANLI YAYINLANACAK

Her iki ildeki hak sahibi belirleme kuraları, TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayımlanacak. Vatandaşlar çekilişleri salondan veya çevrim içi yayın üzerinden takip edebilecek.

AFYONKARAHİSAR KURASI CANLI İZLE

KAHRAMANMARAŞ KURASI CANLI İZLE

HANGİ İLDE NE KADAR KONUT İNŞA EDİLECEK?

Afyonkarahisar ve Kahramanmaraş projelerinde sosyal konut dağılımı şu şekilde olacak:

İLİ İLÇE KONUT SAYISI
AFYONKARAHİSAR MERKEZ 900
AFYONKARAHİSAR MERKEZ 50
AFYONKARAHİSAR MERKEZ 50
AFYONKARAHİSAR MERKEZ 79
AFYONKARAHİSAR MERKEZ 79
AFYONKARAHİSAR MERKEZ 50
AFYONKARAHİSAR MERKEZ 110
AFYONKARAHİSAR MERKEZ 94
AFYONKARAHİSAR MERKEZ 50
AFYONKARAHİSAR BAŞMAKÇI 79
AFYONKARAHİSAR BAYAT 79
AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 100
AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 63
AFYONKARAHİSAR ÇAY 50
AFYONKARAHİSAR ÇAY 50
AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR 80
AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR 63
AFYONKARAHİSAR DAZKIRI 63
AFYONKARAHİSAR DİNAR 100
AFYONKARAHİSAR DİNAR 63
AFYONKARAHİSAR DİNAR 63
AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 200
AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 103
AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 50
AFYONKARAHİSAR EVCİLER 47
AFYONKARAHİSAR HOCALAR 50
AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 79
AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 163
AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 63
AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 79
AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 63
AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR 79
AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR 63
AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 190
AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 79
AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 100
AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 63
AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 63
AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 63
AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 35
AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 63
AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 50
AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 100
AFYONKARAHİSAR SULTANDĞI 60
AFYONKARAHİSAR ŞUHUT 150
İLİ İLÇE KONUT SAYISI
KAHRAMANMARAŞ MERKEZ 4800
KAHRAMANMARAŞ AFŞİN 600
KAHRAMANMARAŞ ANDIRIN 50
KAHRAMANMARAŞ ÇAĞLAYANCERİT 30
KAHRAMANMARAŞ EKİNÖZÜ 35
KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN 1500
KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN 180
KAHRAMANMARAŞ NURHAK 250
KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK 400
KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU 350
TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahiplerine ait sonuçlara iki resmi kanaldan ulaşılabilecek. Vatandaşlar, TOKİ'nin resmi internet sitesi ile e-Devlet Kapısı üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak hak sahipliği bilgilerini görüntüleyebilecek.

🔴TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr)
🔴E-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)

ANAHTAR TESLİM SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bakanlık planlamasına göre, 2026 yılı içinde tüm kura işlemlerinin tamamlanması amaçlanıyor. Hak sahiplerine yönelik ilk anahtar teslimlerinin ise Mart 2027'den itibaren yapılması planlanıyor.

KURA TAKVİMİNDE SIRADA HANGİ İLLER VAR?

6 Şubat: Osmaniye - 2.990 konut
7 Şubat: Yalova - 1.805 konut | Kırıkkale - 1.736 konut

