TOKİ 5.000 TL BAŞVURU ÜCRETİ ne zaman yatırılacak? TOKİ çıkmazsa iadesi hangi tarihte yapılır, kesinti olur mu?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında başvurular 10 Kasım'da başladı. 500 bin sosyal konut projesine yoğun ilgi gösteriliyor. 11 Kasım 2025 itibarıyla T.C. kimlik numarasının sonu '2' olan vatandaşlar başvuruda bulunabiliyor. En çok merak edilen konulardan biri de 5.000 TL'lik başvuru ücretinin hangi bankaya ve nasıl yatırılacağı oldu. Peki TOKİ çıkmazsa iadesi yapılır mı, ne zaman? İşte e-Devlet başvuru ekranı ve merak edilen detaylar...

TOKİ'nin 81 ilde başlattığı dev sosyal konut projesi için başvurular başladı. Başvuru sürecinin geçerli sayılması için 5.000 TL'lik başvuru ücretinin belirlenen tarihlerde yatırılması gerekiyor. Peki TOKİ başvuru parası ne zaman yatırılacak, son ödeme günü hangi tarihte? İşte merak edilen detaylar…

TOKİ BAŞVURULARI BAŞLADI

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında TOKİ, 500 bin konut için yeni başvuru sürecini resmen başlattı. Yoğunluk yaşanmaması için başvurular T.C. kimlik numarasının son hanesine göre kademeli olarak alınacak. Kimlik numarasına göre takvim uygulaması ise şu şekilde:

  • 10 Kasım: Sonu "0" olanlar
  • 11 Kasım: Sonu "2" olanlar
  • 12 Kasım: Sonu "4" olanlar
  • 13 Kasım: Sonu "6" olanlar
  • 14 Kasım: Sonu "8" olanlar

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU EKRANI

Vatandaşlar başvurularını Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası şubeleri üzerinden ya da e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirebiliyor. Yetkili bankalarda T.C. kimlik ayrımı gözetmeksizin TOKİ sayfasında duyurulan şubelerden başvurular alınacak.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE ZAMAN, NEREYE YATIRILACAK?

Başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için her adayın 5.000 TL başvuru bedelini yatırması gerekiyor. e-Devlet üzerinden yapılan başvurularda sistem tarafından adınıza özel bir hesap açılıyor ve IBAN bilgisi SMS ile gönderiliyor.

