TOKİ 5.000 TL BAŞVURU ÜCRETİ ne zaman yatırılacak? TOKİ çıkmazsa iadesi hangi tarihte yapılır, kesinti olur mu?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında başvurular 10 Kasım'da başladı. 500 bin sosyal konut projesine yoğun ilgi gösteriliyor. 11 Kasım 2025 itibarıyla T.C. kimlik numarasının sonu '2' olan vatandaşlar başvuruda bulunabiliyor. En çok merak edilen konulardan biri de 5.000 TL'lik başvuru ücretinin hangi bankaya ve nasıl yatırılacağı oldu. Peki TOKİ çıkmazsa iadesi yapılır mı, ne zaman? İşte e-Devlet başvuru ekranı ve merak edilen detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.11.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 13:21