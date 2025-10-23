TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ: TOKİ kiralık konut kampanyasına başvuruları ne zaman, şartlar neler, ödeme nasıl olacak?

İSTANBUL'DA 15 BİN KİRALIK SOSYAL KONUT

Projede bir ilk yaşanacak. TOKİ eliyle İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konut hayata geçirilecek. Bu konutlar piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek ve belirlenen gelir kriterlerine uyan vatandaşlar üç yıl boyunca bu evlerden yararlanabilecek. Konutların yönetimi, bakımı ve denetimi yine TOKİ tarafından sağlanacak.