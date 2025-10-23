Viral Galeri Viral Liste TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ: TOKİ kiralık konut kampanyasına başvuruları ne zaman, şartlar neler, ödeme nasıl olacak?

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ: TOKİ kiralık konut kampanyasına başvuruları ne zaman, şartlar neler, ödeme nasıl olacak?

Başka Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilde hayata geçirilecek 'Yüzyılın Konut Projesi' için düğmeye basıldığını açıkladı. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) öncülüğünde yürütülecek 500 bin kiralık sosyal konut projesinde detaylar belli oldu. Vatandaşlar 'TOKİ 500 bin kiralık sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak, kimler faydalanabilecek, ödemeler nasıl olacak?' sorularına yanıt arıyor. Projeye ilişkin şartlar merak ediliyor. İşte 500 bin kiralık konut projesine dair detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.10.2025 10:10 Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 16:31
TOKİ 500 BİN KİRALIK KONUT PROJESİ: TOKİ kiralık konut kampanyasına başvuruları ne zaman, şartlar neler, ödeme nasıl olacak?

Türkiye tarihinin en kapsamlı konut hamlesi başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen "Yüzyılın Konut Projesi", 81 ilde 500 bin sosyal konut ve ilk kez uygulanacak kira destekli sosyal konut modeli ile vatandaşlara büyük fırsatlar sunuyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Başakşehir'de düzenlenen törende Yüzyılın Konut Projesi"nin detaylarını açıkladı. İşte başvuru takvimi, ödeme planı ve aranan şartlar...

TOKİ 500 BİN KİRALIK KONUT PROJESİ: TOKİ kiralık konut kampanyasına başvuruları ne zaman, şartlar neler, ödeme nasıl olacak?

SOSYAL KONUT PROJESİ 81 İLDE YAPILACAK

Proje kapsamında, ilk etapta İstanbul'daki yüksek kira artışlarını dengelemek ve vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla, TOKİ aracılığıyla ilk kez kiralık sosyal konut projesi hayata geçirilecek. Piyasa değerinin yaklaşık yarı fiyatına kiraya verilecek bu konutlardan, belirlenen başvuru şartlarını karşılayan vatandaşlar yararlanabilecek. "Yüzyılın Konut Projesi" ile birlikte vatandaşlar, güvenli ve uygun maliyetli konutlara daha kolay erişim sağlayacak.

TOKİ 500 BİN KİRALIK KONUT PROJESİ: TOKİ kiralık konut kampanyasına başvuruları ne zaman, şartlar neler, ödeme nasıl olacak?

İSTANBUL'DA 15 BİN KİRALIK SOSYAL KONUT

Projede bir ilk yaşanacak. TOKİ eliyle İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konut hayata geçirilecek. Bu konutlar piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek ve belirlenen gelir kriterlerine uyan vatandaşlar üç yıl boyunca bu evlerden yararlanabilecek. Konutların yönetimi, bakımı ve denetimi yine TOKİ tarafından sağlanacak.

TOKİ 500 BİN KİRALIK KONUT PROJESİ: TOKİ kiralık konut kampanyasına başvuruları ne zaman, şartlar neler, ödeme nasıl olacak?

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Projeye başvurular, Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla ya da e-Devlet sistemi üzerinden kolayca yapılabilecek. Başvuru dönemi 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihleri arasında açık olacak.

TOKİ 500 BİN KİRALIK KONUT PROJESİ: TOKİ kiralık konut kampanyasına başvuruları ne zaman, şartlar neler, ödeme nasıl olacak?

Hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimleri 29 Aralık 2025 ile 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Konut teslimlerinin ise Mart 2027 itibarıyla kademeli olarak başlaması planlanıyor.

SON DAKİKA