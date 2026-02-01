TOKİ 2-8 Şubat kura tarihleri belli oldu: Hangi ilde ne zaman çekiliş var?

BAŞVURU SAHİPLERİ TAKVİME ODAKLANDI

TOKİ tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen konut kura süreçleri planlanan program doğrultusunda devam ediyor. Açıklanan takvime göre, Şubat ayının ilk haftasında farklı illerde kura çekimleri yapılacak. Konut sahibi olmayı bekleyen hak sahipleri ise açıklanan tarih ve saat bilgilerini yakından izliyor.