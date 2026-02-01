CANLI YAYIN
TOKİ 2-8 Şubat kura tarihleri belli oldu: Hangi ilde ne zaman çekiliş var?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

TOKİ'nin sosyal konut projeleri kapsamında yürüttüğü kura çekimleri, 2–8 Şubat 2026 tarihleri arasında Elazığ, Kayseri, Kırşehir, Afyonkarahisar, Osmaniye ve Kırıkkale'de noter huzurunda gerçekleştirilecek. Saat 11.00'de yapılması planlanan çekilişlerin tarih ve yer bilgileri netleşirken, başvuru yapan hak sahipleri sonuçları TOKİ'nin resmi kanalları üzerinden takip edebilecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın sosyal konut projeleri kapsamında yürüttüğü kura çekilişleri, Şubat ayının ilk haftasında yeniden gündeme geldi. 2–8 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek çekilişlerin hangi illeri kapsadığı netleşirken, başvuru yapan binlerce kişi sonuçları yakından takip etmeye başladı.

BAŞVURU SAHİPLERİ TAKVİME ODAKLANDI

TOKİ tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen konut kura süreçleri planlanan program doğrultusunda devam ediyor. Açıklanan takvime göre, Şubat ayının ilk haftasında farklı illerde kura çekimleri yapılacak. Konut sahibi olmayı bekleyen hak sahipleri ise açıklanan tarih ve saat bilgilerini yakından izliyor.

2–8 ŞUBAT 2026 TOKİ KURA TAKVİMİ

TOKİ tarafından duyurulan haftalık kura programına göre il bazlı çekiliş tarihleri şu şekilde planlandı:

ELAZIĞ

2 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 11.00'de Fırat Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

KAYSERİ

3 Şubat 2026 Salı günü saat 11.00'de Kayseri Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda yapılacak.

KIRŞEHİR

4 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 11.00'de yapılması planlanırken, kura yeri henüz açıklanmadı.

AFYONKARAHİSAR

5 Şubat 2026 Perşembe günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Kura yeri bilgisi henüz paylaşılmadı.

OSMANİYE

6 Şubat 2026 Cuma günü saat 11.00'de Milli Eğitim Müdürlüğü Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılacak.

KIRIKKALE

8 Şubat 2026 Pazar günü saat 11.00'de Nurcami Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

KURA SAATLERİNDE DEĞİŞİKLİK OLABİLİR

Yetkililer, kura saatlerinde değişiklik yaşanabileceğini belirtirken, güncel saat ve detaylar için TOKİ'nin resmi hesaplarının takip edilmesi gerektiği ifade ediliyor.

Sosyal konut projeleri kapsamında sürdürülen kura süreçleri, hak sahiplerinin konut belirleme aşamasında kritik önem taşımaya devam ediyor. TOKİ'nin ilerleyen haftalara ilişkin kura takvimini de duyurması bekleniyor.

