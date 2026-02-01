TOKİ 2-8 Şubat kura tarihleri belli oldu: Hangi ilde ne zaman çekiliş var?
TOKİ'nin sosyal konut projeleri kapsamında yürüttüğü kura çekimleri, 2–8 Şubat 2026 tarihleri arasında Elazığ, Kayseri, Kırşehir, Afyonkarahisar, Osmaniye ve Kırıkkale'de noter huzurunda gerçekleştirilecek. Saat 11.00'de yapılması planlanan çekilişlerin tarih ve yer bilgileri netleşirken, başvuru yapan hak sahipleri sonuçları TOKİ'nin resmi kanalları üzerinden takip edebilecek.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın sosyal konut projeleri kapsamında yürüttüğü kura çekilişleri, Şubat ayının ilk haftasında yeniden gündeme geldi. 2–8 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek çekilişlerin hangi illeri kapsadığı netleşirken, başvuru yapan binlerce kişi sonuçları yakından takip etmeye başladı.
BAŞVURU SAHİPLERİ TAKVİME ODAKLANDI
TOKİ tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen konut kura süreçleri planlanan program doğrultusunda devam ediyor. Açıklanan takvime göre, Şubat ayının ilk haftasında farklı illerde kura çekimleri yapılacak. Konut sahibi olmayı bekleyen hak sahipleri ise açıklanan tarih ve saat bilgilerini yakından izliyor.
2–8 ŞUBAT 2026 TOKİ KURA TAKVİMİ
TOKİ tarafından duyurulan haftalık kura programına göre il bazlı çekiliş tarihleri şu şekilde planlandı:
ELAZIĞ
2 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 11.00'de Fırat Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.
KAYSERİ
3 Şubat 2026 Salı günü saat 11.00'de Kayseri Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda yapılacak.