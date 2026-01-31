CANLI YAYIN
Tıp dünyasını şaşırtan gelişme! Bir hasta akciğerleri olmadan iki gün hayatta kaldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Şiddetli bir enfeksiyon nedeniyle akciğerleri geri dönülemez biçimde hasar gören 33 yaşındaki bir hasta, organ nakli öncesinde tam iki gün boyunca akciğersiz yaşadı. Uzmanlar, özel bir yapay dolaşım sistemiyle hastayı hayatta tutarak enfeksiyonu kontrol altına aldı.

Tıp dünyası, insan bedeninin sınırlarını zorlayan sıra dışı bir vakayı konuşuyor. ABD'de Northwestern Üniversitesi'nde görevli cerrahlar, şiddetli enfeksiyon nedeniyle akciğerleri tamamen işlevini yitiren 33 yaşındaki bir hastayı, nakil gerçekleşene kadar iki gün boyunca akciğersiz yaşatmayı başardı.

Gripten Hayati Krize

Her şey bir hastanın Influenza B virüsüne yakalanmasıyla başladı. Başta sıradan bir grip gibi görünen tablo kısa sürede ağırlaştı. Hasta akut solunum yetmezliği geliştirdi. Hastaneye ulaştığında durumu kritikti. Antibiyotikler ve klasik oksijen tedavileri yetersiz kaldı.

Akciğer dokusu hızla tahrip oldu. Hasar geri döndürülemez noktaya ulaştı. Süreç ilerledikçe kalp ve böbrekler de iflas etmeye başladı. Operasyonu yöneten Prof. Ankit Bharat, hastanın hastaneye geldiği anda kalbinin durduğunu ve akciğerlerin tamamen harap olduğunu açıkladı.

Radikal Karar: Akciğerler Tamamen Çıkarıldı

Tıbbi ekip, enfeksiyon odağı haline gelen akciğerleri tamamen çıkarmaya karar verdi. Bu, son derece riskli bir adımdı. Çünkü akciğerler olmadan kanın oksijenlenmesi mümkün değildi. Kalp ile akciğer arasındaki hassas denge bozulmuştu.

Cerrahlar, kanı vücut dışında oksijenlendiren gelişmiş bir yapay dolaşım sistemi kurdu. Bu sistem, iki gün boyunca kandaki karbondioksiti temizledi ve oksijen sağladı. Aynı zamanda kalbin üzerindeki basıncı dengeledi. Böylece diğer organların toparlanması için zaman kazanıldı.

Nakil Sonrası İki Yıllık Takip

Uygun donör akciğerler bulunduğunda hastanın genel durumu nakli kaldırabilecek seviyeye gelmişti. Operasyon başarıyla tamamlandı. Çıkarılan eski akciğerler incelendiğinde dokunun tamamen geri dönülemez şekilde hasar gördüğü doğrulandı.

Naklin üzerinden iki yıl geçti. Hasta bugün sağlıklı bir yaşam sürüyor. Günlük hayatına döndü. Prof. Bharat, özellikle genç hastalarda ağır akciğer hasarı nedeniyle yaşanan kayıpların bu yöntemle azaltılabileceğini söylüyor

