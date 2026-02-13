Tescilli güzel Demet Şener'den yıllar sonra gelen evlilik itirafı!
Magazin dünyası bu açıklamayla çalkalanıyor! Podyumların tescilli güzeli, eski Türkiye Güzeli Demet Şener, biten evliliği ve uğradığı ihanetle ilgili sessizliğini bozdu. Ahmet Mümtaz Taylan'ın programına konuk olan Şener, adeta içini döktü.
1995 yılında Miss Turkey güzeli seçilerek adını geniş kitlelere duyuran Demet Şener, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllardır magazin gündeminin öne çıkan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Podyumlardaki başarısını ekranlara ve iş dünyasına taşıyan Şener, özel yaşamında ise inişli çıkışlı bir yolculuk yaşadı.
2005 yılında milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile görkemli bir düğünle evlenen Şener, bu evlilikten 2006'da kızı İrem'i, 2009'da ise oğlu Ömer'i kucağına alarak annelik duygusunu tattı.
Ancak göz önünde yaşanan bu evlilik, 2018 yılında olaylı bir şekilde sona erdi. Zorlu boşanma sürecine rağmen güçlü duruşuyla dikkat çeken Şener, her fırsatta çocuklarının hayatındaki en büyük destekçisi olduğunu vurguladı.
Boşanmanın ardından 2019 yılında iş insanı Cenk Küpeli ile nikâh masasına oturan ünlü model, bu evlilikte aradığı mutluluğu bulamadı. Kısa süren birlikteliğin ardından yollarını ayıran Şener, "En büyük şansım çocuklarım" diyerek teselliyi yine evlatlarında bulduğunu dile getirdi.
Yaşadığı fırtınalı süreçlerin ardından kalbini bu kez iş insanı Tolga Arman'a açan Demet Şener, ikinci baharını yaşıyor. Uzun süredir Tolga Arman ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü isim, konuk olduğu Empati programında hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.