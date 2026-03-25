Teoman’dan gündem olan gelir açıklaması: “Çok kazanan insanlar değiliz”

Ünlü rock müzisyeni Teoman, Nişantaşı'nda görüntülendiği sırada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıllar önce kazandığı parayla yatırım yapmadığı için pişman olup olmadığı sorulan sanatçı dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden Teoman, İstanbul Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Sokakta yürürken gazetecilerle kısa bir sohbet eden ünlü sanatçı, kariyerinin ilk yıllarında kazandığı paralar ve yatırım yapmamasıyla ilgili yöneltilen soruya verdiği yanıtla dikkat çekti. Yıllardır sahnelerde olan sanatçı, müzik dünyasının dışarıdan göründüğü kadar kazançlı olmadığını söyledi.

📍 NİŞANTAŞI'NDA OBJEKTİFLERE YANSIDI

Türk rock müziğinin tanınan isimlerinden Teoman, İstanbul'un en hareketli semtlerinden biri olan Nişantaşı'nda görüntülendi. Günlük tarzıyla sokakta yürürken objektiflere yansıyan sanatçı, gazetecilerin sorularını ayaküstü yanıtladı.

Basın mensuplarıyla kısa bir sohbet eden Teoman, özellikle kariyerinin ilk dönemlerinde kazandığı paralar ve yatırım konusundaki yaklaşımıyla ilgili sorularla karşılaştı.

💬 "ÇOK PARA KAZANMIYORUZ"

Gazeteciler, ünlü şarkıcıya geçmişte kazandığı paraları yatırım amaçlı değerlendirmediği için pişmanlık duyup duymadığını sordu. Teoman bu soruya oldukça samimi bir yanıt verdi.

Sanatçı, müzik dünyasının dışarıdan göründüğü kadar kazançlı olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Çok kazanmıyordum. Dışarıdan görünen gibi çok kazanan insanlar değiliz. Star ve yıldız gibi duruyoruz ama çok para kazanmıyoruz."

Teoman, parasal konulara çok fazla önem vermediğini de sözlerine ekledi.

💸 "BÜYÜK PLANLARIM YOK"

Ünlü müzisyen, hayatını planlarken para kazanmayı merkezine koymadığını söyledi. Harcamalarının sınırlı olduğunu belirten Teoman, ekonomik anlamda büyük hedefler peşinde olmadığını dile getirdi. Sanatçı bu konuda düşüncesini şu sözlerle ifade etti:

"Zaten pek bir harcamam yok. Parasal anlamda büyük planlarım yok. Zengin olmasam da olur."

🎶 SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN VİDEO

Teoman son haftalarda sosyal medyada dolaşıma giren bir video nedeniyle de gündeme gelmişti. Bir hayranının sanatçının ünlü şarkılarından Paramparça'yı seslendirdiği görüntüler paylaşılmıştı.

Videoyu paylaşan kişi, "5.000 liram sahnede can çekişiyor" notunu eklemişti. Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada viral olmuş ve çok sayıda kullanıcı tarafından yorumlanmıştı. Teoman ise bu konu hakkında o dönemde herhangi bir açıklama yapmamayı tercih etmişti.

