Temizlik yapma şekliniz ruh halinizi ele veriyor: Meğer o alışkanlık kaygı belirtisiymiş!

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Temizlik çoğu zaman düzenle ilişkilendirilse de bilimsel çalışmalar bu davranışın kaygıyla güçlü bir bağ kurduğunu gösteriyor. Araştırmalara göre stres altındaki kişiler daha sık ve daha tekrarlayıcı şekilde temizlik yapıyor, bu da kontrol hissini artırarak zihinsel rahatlama sağlıyor.

Evi toparlamak bazen ihtiyaçtan çok bir kaçış biçimi olabilir. Özellikle ertelenen işler ya da yaklaşan bir stres kaynağı varsa temizlik bir anda en cazip uğraşa dönüşür. Uzmanlara göre bu durum tesadüf değil, zihnin kaygıyla başa çıkma yollarından biri olabilir.

TEMİZLİK MASUM MU YOKSA BİR KAÇIŞ MI?

İlk bakışta temizlik, disiplinli bir yaşamın göstergesi gibi algılanır. Ancak yapılan araştırmalar, bu davranışın psikolojik bir boyutu olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle kaygı düzeyi yükseldiğinde insanlar daha sık temizlik yapma eğilimi gösteriyor.

BİLİM NE DİYOR?

Martin Lang liderliğinde yürütülen ve Connecticut Üniversitesi ile Masaryk Üniversitesi iş birliğiyle yapılan bir araştırma bu soruya dikkat çekici yanıtlar veriyor.

Deney Nasıl Yapıldı?

  • 62 üniversite öğrencisi deneye katıldı.
  • Katılımcıların nabızları ve hareketleri ölçüldü.
  • Yarısına topluluk önünde konuşma görevi verildi. (stres yaratmak için)
  • Diğer yarı daha rahat bir görev aldı.
  • Her iki gruptan da bir nesneyi temizlemeleri istendi.
KAYGI HAREKETLERİ DEĞİŞTİRİYOR

Deney sonucunda sonuçlar şu şekilde yer aldı:

Gözlem Ne Anlama Geliyor?
Hızlanan nabız Stres açıkça hissediliyor
Tekrarlayan hareketler Kontrol ihtiyacı artıyor
Küçük detaylara odaklanma Zihin dar bir alana sıkışıyor

Araştırmaya göre kaygılı bireyler, nesnenin küçük detaylarına odaklanıp daha titiz ve tekrar eden hareketlerle temizlik yaptı.

KAYGI ODAĞI DARALTIYOR

Başka çalışmalar da benzer bir sonuca işaret ediyor: Kaygılı kişiler odaklanmakta zorlanmaz, ancak dikkatlerini genişletmekte zorlanır.

Bu da şu sonucu doğuruyor:

  • Büyük resmi görmek zorlaşır.
  • Küçük detaylara aşırı takılma artar.
  • Temizlik gibi mikro kontrol alanları cazip hale gelir.
TEMİZLİK VE KONTROL HİSSİ

Uzmanlara göre stres anlarında temizlik gibi tekrarlayan davranışlara yönelmek, kişiye kontrol hissi verir. Belirsizliğin arttığı durumlarda, sonucu net olan bu tür eylemler zihni rahatlatır. Araştırmayı yürüten Martin Lang, bu durumu şöyle açıklıyor:

"Eğer bu tür ritüelleşmiş davranışlar kaygıya karşı doğal bir tepkiyse, insanların stresle başa çıkmasına yardımcı olacak yeni yöntemler geliştirilebilir."

NE ZAMAN DİKKAT ETMEK GEREKİYOR?

Temizlik faydalı bir alışkanlıktır. Ancak:

  • Sürekli tekrar ediyorsa
  • Günlük sorumlulukları erteliyorsa
  • Zorunluluk hissi yaratıyorsa

bu durum kaygıyla ilişkili olabilir.

