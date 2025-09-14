Viral Galeri Viral Liste TEKNOFEST GÜZERGAH VE ULAŞIM BİLGİSİ | 2025 TEKNOFEST İstanbul alanı nerede, girişler ücretli mi? İşte son gün etkinlik takvimi

Teknofest 2025, teknoloji tutkunlarını İstanbul'da buluşturmaya devam ediyor. 17 EYlül tarihinde başlayan Teknofest İstanbul 21 Eylül (bugün) itibariyle sona erecek. Peki Teknofest İstanbul alanı nerede ve etkinliğe ulaşım nasıl sağlanıyor? İşte 2025 Teknofest ulaşım detayları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.09.2025 15:29 Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 12:01
Teknofest, bugün İstanbul Atatürk Havalimanı'nda sona eriyor. Festival, 58 ana ve 138 alt kategoride yarışmalar, seminerler, girişim stantları ve hava gösterileriyle gençlerin yaratıcılığını öne çıkarırken, toplamda 65 milyon TL'yi aşan ödüllerle hayalleri gerçeğe dönüştürüyor. Ziyaretçiler festivalin son gününde de teknoloji dolu etkinliklerle ilham verici bir deneyim yaşayacak. Peki Teknofest İstanbul alanı nerede ve etkinliğe ulaşım nasıl sağlanıyor?

TEKNOFEST İSTANBUL 2025 ALANI NEREDE?

Katılımın tamamen ücretsiz olduğu TEKNOFEST İstanbul'a giriş yapabilmek için ziyaretçilerin çevrim içi kayıt yaptırması gerekiyor. Etkinlik alanına ziyaretçi giriş-çıkışları ise 09.00-19.00 saatleri arasında yapılabilecek.

Festivalin bu yılki adresi İstanbul'un sembolik noktalarından biri olan Atatürk Havalimanı. Teknofest alanı, hem geniş kapasitesi hem de ulaşım kolaylığıyla ziyaretçiler için ideal bir konum sunuyor. Katılımcılar, havacılık ve uzay temalı etkinliklerin yanı sıra teknoloji sergileri, girişimcilik stantları ve atölye çalışmalarıyla beş gün boyunca festival atmosferini yaşayacak. Güncel program detayları ve kayıt bilgileri için www.teknofest.org adresi takip edilebilir.

TEKNOFEST İSTANBUL'A NASIL GİDİLİR?

Metro ve Marmaray ile ulaşım

M1A Yenikapı – Atatürk Havalimanı Metro Hattı ile doğrudan festival alanına ulaşmak mümkün. Seferler festival süresince yoğunlaştırılıyor.

Marmaray kullanacaklar, Yeşilyurt İstasyonu'nda inip İETT ring otobüsleri ile festival alanına geçiş yapabilir.

Metrobüs ve tren alternatifi

Söğütlüçeşme – Avcılar Metrobüs hattı üzerinden Ataköy-Şirinevler durağında inip metroya geçiş yapılabilir.

Marmaray üzerinden Pendik veya Halkalı duraklarından aktarma ile de etkinlik alanına ulaşmak mümkün.

Özel araçla ulaşım

TEM ve E-5 otoyolları üzerinden Yeşilyurt Mahallesi yönlendirmeleri takip edilebilir.

Otopark kapasitesinin sınırlı olması sebebiyle Dünya Ticaret Merkezi Otoparkı veya havalimanı katlı otoparkları tercih edilebilir.

21 EYLÜL TEKNOFEST ETKİNLİK TAKVİMİ

Saat Ana Sahne Gösterileri & Hava Gösterileri
09:00-10:00 Hazırlıklar & Video Gösterimi
10:00-11:00 Sahne Senin
11:05-11:15 Aksungur - Anka Gösteri Uçuşu
11:15-11:35 Paramotor - Yelken Kanat Gösteri Uçuşu
11:40-11:50 T70 Gösteri Uçuşu
11:55-12:05 T-129 Atak Helikopteri Gösteri Uçuşu
12:00-12:30 Sahne Senin
12:30-13:00 Bilim Şov
13:00-14:00 Deniz Yıldızları Caz Orkestrası Konseri
14:05-14:25 Asena - Akıncı Pasaj Geçişi
14:30-14:50 Bayraktar Akıncı Gösteri Uçuşu
14:35-14:55 Bayraktar TB3 Gösteri Uçuşu
14:40-15:00 Bayraktar TB2 Gösteri Uçuşu
15:00-15:45 Bilim Şov
15:45-15:55 Hürkuş Gösteri Uçuşu
15:55-16:15 Çelik Kanatlar Gösteri Uçuşu
16:15-16:30 BEL 429 Helikopteri Gösteri Uçuşu
17:00-18:00 Ödül Töreni & Kapanış Seremonisi
