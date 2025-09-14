TEKNOFEST GÜZERGAH VE ULAŞIM BİLGİSİ | 2025 TEKNOFEST İstanbul alanı nerede, girişler ücretli mi? İşte son gün etkinlik takvimi

TEKNOFEST İSTANBUL 2025 ALANI NEREDE?

Katılımın tamamen ücretsiz olduğu TEKNOFEST İstanbul'a giriş yapabilmek için ziyaretçilerin çevrim içi kayıt yaptırması gerekiyor. Etkinlik alanına ziyaretçi giriş-çıkışları ise 09.00-19.00 saatleri arasında yapılabilecek.

Festivalin bu yılki adresi İstanbul'un sembolik noktalarından biri olan Atatürk Havalimanı. Teknofest alanı, hem geniş kapasitesi hem de ulaşım kolaylığıyla ziyaretçiler için ideal bir konum sunuyor. Katılımcılar, havacılık ve uzay temalı etkinliklerin yanı sıra teknoloji sergileri, girişimcilik stantları ve atölye çalışmalarıyla beş gün boyunca festival atmosferini yaşayacak. Güncel program detayları ve kayıt bilgileri için www.teknofest.org adresi takip edilebilir.