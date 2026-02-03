TEKNOFEST 2026 başvuruları sürüyor: Kimler katılabilir, şartlar neler?

TEKNOFEST 2026 için başvuru süreci başladı. Bu yıl Şanlıurfa'da 30 Eylül – 4 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek festivalde yer almak isteyen adaylar başvurularını t3kys.com üzerinden 20 Şubat 2026'ya kadar tamamlayabilecek. Savaşan İHA yarışmasına katılacak takımlar için teknik form, tasarım raporu, video teslimleri ve finalist açıklama tarihleri de netleşti. İşte TEKNOFEST 2026 başvuru süreci, şartlar ve yarışma takvimine dair tüm detaylar.

Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST için 2026 hazırlıkları başladı. Bu yıl Şanlıurfa'da düzenlenecek festival, 30 Eylül 2026 tarihinde kapılarını açacak ve 4 Ekim 2026 tarihinde sona erecek. Festival kapsamında özellikle Savaşan İnsansız Hava Aracı (İHA) yarışmasına katılmak isteyen adaylar başvuru süreci ve şartlarını araştırıyor.

TEKNOFEST 2026 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? TEKNOFEST 2026 başvuruları t3kys.com adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru süreci 20 Şubat 2026 tarihinde sona erecek. Yarışma takviminde yer alan önemli tarihler ise şöyle: Teknik Yeterlilik Formu Son Teslim Tarihi: 24 Mart 2026 – 17.00 Teknik Yeterlilik Formu Sonuçlarının Açıklanması: 10 Nisan 2026 Kritik Tasarım Raporu Son Teslim Tarihi: 30 Nisan 2026 – 17.00 Kritik Tasarım Raporu Sonuçlarının Açıklanması: 22 Mayıs 2026 Sistem Tanımlama ve Uçuş Kanıt Videoları Son Teslim Tarihi: 14 Temmuz 2026 – 17.00 Finalist Takımların Açıklanması: 31 Temmuz 2026 Yarışma Tarihi ve Yeri: Ağustos – Eylül 2026

SAVAŞAN İHA YARIŞMASININ AMACI VE KAPSAMI Savaşan İnsansız Hava Aracı yarışması, İHA'lar arasında hava-hava ve hava-kara muharebe senaryolarının kontrollü ortamda uygulanmasını hedefliyor. Yarışma, gençlerin bu alanda deneyim kazanmasını ve yeteneklerini geliştirmesini amaçlıyor. Yarışma sırasında tüm İHA'lar aynı anda havada olacak ve belirlenen görev senaryoları doğrultusunda mücadele edecek. Yarışma iki ana görev kategorisinden oluşuyor: 📌Savaşan İHA 📌Kamikaze İHA Takımlardan otonom kalkış, otonom uçuş, otonom iniş, otonom kilitlenme ve kamikaze görevlerini başarıyla yerine getirmeleri bekleniyor.

KİMLER KATILABİLİR? TAKIM ŞARTLARI NELER? Yarışmaya lise ve üniversite öğrencileri ile mezunlar takım halinde katılabiliyor. Mezun kategorisinde firmalar ve girişimler de ekip olarak başvuru yapabiliyor. Takımlar en az 3, en fazla 15 kişiden oluşabilecek.