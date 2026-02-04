Tatil rotası yörüngeye çevrildi! Uzay otelleri için tarih belli oldu

22 yaşındaki girişimci Skyler Chan, 2032'ye kadar Ay'da dört kişilik şişirilebilir bir otel açmayı hedefliyor. 250 bin ila 2 milyon dolar arasında değişen iade edilebilir depozitolar alınmaya başlandı. Konukları dondurulmuş gıdalar, uzay yürüyüşleri ve Dünya manzarası bekliyor.

Ay yüzeyinde konaklama fikri, genç bir girişimcinin somut adımlarıyla yeniden gündemde. Henüz 22 yaşındaki Skyler Chan, önümüzdeki on yıl içinde Ay'da hizmet verecek bir otel kurmayı planladığını açıkladı. Üstelik projeye güveni o kadar yüksek ki, milyon dolarlık rezervasyonları toplamaya başladı bile.

Rezervasyonlar Açıldı, Takvim Netleşti Galactic Resource Utilisation (GRU) adlı şirketin CEO'su olan Chan, 2032 yılına kadar Ay'da dört kişilik butik bir otel açmayı hedeflediklerini duyurdu. Proje için 250 bin dolardan başlayıp 2 milyon dolara kadar çıkan iade edilebilir depozitolar talep ediliyor.

Geçtiğimiz ay devreye alınan rezervasyon sistemiyle, 1 milyon dolara kadar ön ödeme yaparak yer ayırtmak mümkün hale geldi. Chan, projeye ilişkin iddiasını şu sözlerle ortaya koydu: "Ay sadece bir başlangıç. Aynı teknoloji ve mimariyle Mars'ta ilk şehirleri kurmak istiyoruz."

Lüks Değil, Deneyim Öncelikli Olacak Ay'daki konaklama, beş yıldızlı bir tatil anlayışından oldukça uzak olacak. İlk etapta yalnızca dört kişiyi ağırlayacak tesisin şişirilebilir bir yapıda tasarlanması planlanıyor. Bu tercih, Dünya'dan malzeme taşıma maliyetlerini azaltmak için yapılıyor.