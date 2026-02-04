Tatil rotası yörüngeye çevrildi! Uzay otelleri için tarih belli oldu

CANLI YAYIN
ahaber.com.tr Haber Merkezi

22 yaşındaki girişimci Skyler Chan, 2032'ye kadar Ay'da dört kişilik şişirilebilir bir otel açmayı hedefliyor. 250 bin ila 2 milyon dolar arasında değişen iade edilebilir depozitolar alınmaya başlandı. Konukları dondurulmuş gıdalar, uzay yürüyüşleri ve Dünya manzarası bekliyor.

Ay yüzeyinde konaklama fikri, genç bir girişimcinin somut adımlarıyla yeniden gündemde. Henüz 22 yaşındaki Skyler Chan, önümüzdeki on yıl içinde Ay'da hizmet verecek bir otel kurmayı planladığını açıkladı. Üstelik projeye güveni o kadar yüksek ki, milyon dolarlık rezervasyonları toplamaya başladı bile.

Rezervasyonlar Açıldı, Takvim Netleşti

Galactic Resource Utilisation (GRU) adlı şirketin CEO'su olan Chan, 2032 yılına kadar Ay'da dört kişilik butik bir otel açmayı hedeflediklerini duyurdu. Proje için 250 bin dolardan başlayıp 2 milyon dolara kadar çıkan iade edilebilir depozitolar talep ediliyor.

Geçtiğimiz ay devreye alınan rezervasyon sistemiyle, 1 milyon dolara kadar ön ödeme yaparak yer ayırtmak mümkün hale geldi. Chan, projeye ilişkin iddiasını şu sözlerle ortaya koydu: "Ay sadece bir başlangıç. Aynı teknoloji ve mimariyle Mars'ta ilk şehirleri kurmak istiyoruz."

Lüks Değil, Deneyim Öncelikli Olacak

Ay'daki konaklama, beş yıldızlı bir tatil anlayışından oldukça uzak olacak. İlk etapta yalnızca dört kişiyi ağırlayacak tesisin şişirilebilir bir yapıda tasarlanması planlanıyor. Bu tercih, Dünya'dan malzeme taşıma maliyetlerini azaltmak için yapılıyor.

Konukları oda servisi ya da gurme restoranlar değil, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda astronotların tükettiği dondurulmuş ve pratik gıdalar bekliyor. Konfor sınırlı olacak, deneyim ise benzersiz.

Ay'da Golf ve ATV Turları

Projeye göre misafirler, özel uzay kıyafetleriyle Ay yüzeyinde yürüyüş yapabilecek. Özel araçlarla keşif turları düzenlenecek. Hatta golf topu denemeleri bile planlanıyor. Chan, "İnsanlar Ay'da yürüyecek, çölde ATV kullanır gibi keşif yapacak. Golf topu vuracaklar" diyor.

Beş gecelik bir konaklama öngörülüyor. Ancak bu süre Ay takviminde tam bir gün etmiyor. Çünkü Ay'da bir gün ve gece, Dünya'daki yaklaşık 29 güne karşılık geliyor.

"Herkes İçin Değil"

Chan, bu deneyimin herkese hitap etmeyeceğini açıkça söylüyor. "Bu çok maceracı bir şey" ifadesini kullanıyor. Ona göre her teknolojik devrim ilk aşamada dirençle karşılaşır. Uzay seyahatinin zamanla daha erişilebilir hale geleceğine ve fırlatma maliyetlerinin hızla düşeceğine inanıyor.

