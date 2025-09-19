Taşıt kredilerinde faizler düştü! Otomobil almanın tam zamanı mı? 400 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar? İşte örnek hesaplama…
Taşıt kredilerinde faizler geriledi, kampanyalar başladı. Sıfır ve ikinci el araç almak isteyenlerin radarında taşıt kredileri yer alıyor. Kredisi faizlerinin hangi bankada ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki taşıt kredilerinde faiz oranları ne oldu, otomobil alım zamanı mı? İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel, A Haber canlı yayınında taşıt kredileri ve otomobil piyasası ile ilgili genel değerlendirmelerde bulundu. İşte örnek hesaplama tablosu ve merak edilen detaylar…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.09.2025 13:43
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 14:40