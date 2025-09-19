Viral Galeri Viral Liste Taşıt kredilerinde faizler düştü! Otomobil almanın tam zamanı mı? 400 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar? İşte örnek hesaplama…

Taşıt kredilerinde faizler düştü! Otomobil almanın tam zamanı mı? 400 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar? İşte örnek hesaplama…

Taşıt kredilerinde faizler geriledi, kampanyalar başladı. Sıfır ve ikinci el araç almak isteyenlerin radarında taşıt kredileri yer alıyor. Kredisi faizlerinin hangi bankada ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki taşıt kredilerinde faiz oranları ne oldu, otomobil alım zamanı mı? İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel, A Haber canlı yayınında taşıt kredileri ve otomobil piyasası ile ilgili genel değerlendirmelerde bulundu. İşte örnek hesaplama tablosu ve merak edilen detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.09.2025 13:43 Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 14:40
Taşıt kredilerinde faizler düştü! Otomobil almanın tam zamanı mı? 400 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar? İşte örnek hesaplama…

Araç sahibi olmak isteyenler, taşıt kredilerinin faiz oranlarını ve otomobil kampanyalarını yakından takip ediyor. Merkez Bankası'nın aldığı faiz indirim kararlarının ardından bankalar taşıt kredisi oranlarını güncellemeye başladı. Bu gelişmenin otomotiv piyasasına ve araç alacak tüketiciye nasıl yansıyacağını A Haber canlı yayınına katılan İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel değerlendirdi. Peki bankalar 36 ay vadeli 400 bin TL'lik taşıt kredisi için nasıl bir ödeme planı sunuyor?

Taşıt kredilerinde faizler düştü! Otomobil almanın tam zamanı mı? 400 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar? İşte örnek hesaplama…

TAŞIT KREDİLERİNDE FAİZLER DÜŞÜYOR

MAS Başkanı Hayrettin Ertemel, Eylül başında yüzde 3 seviyelerinde olan taşıt kredisi faizlerinin bugün 2,95 - 2,85 bandına kadar gerilediğini açıkladı. BDDK'nın taşıt kredisi kullanımında 400 bin TL'ye kadar limit belirlediğini hatırlatan Ertemel, özellikle 36 ay vadeli kredilerde bu düşüşün tüketiciye avantaj sağladığını vurguladı. Taşıt kredisi ile ilgili değerlendirmelerinde şu ifadelere yer verdi:

TAŞIT KREDİLERİNDE FAİZLER DÜŞÜYOR!
Taşıt kredilerinde faizler düştü! Otomobil almanın tam zamanı mı? 400 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar? İşte örnek hesaplama…

"Bu 400.000 liralık limit de 36 ay yaklaşık 2.95 oranında kullandıran bankalar var. 280.000 lira kredi içinde 36 ay, o da 2.85'lere kadar düşmüş durumda. Tabii biz ileriki süreçte de bu faiz indirimleri devam ettiği sürece Merkez Bankası'nın taşıt kredilerinde de bunun olumlu yansımalarını göreceğiz. "

Taşıt kredilerinde faizler düştü! Otomobil almanın tam zamanı mı? 400 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar? İşte örnek hesaplama…

KREDİ FAİZLERİ ARAÇ SATIŞLARINI NASIL ETKİLİYOR?

"Baktığımız zaman 2025 yılı otomotiv sektörü açısından beklentilerin karşılandığı bir yıl oldu diyebiliriz. Satış adetlerimiz yıl başında geçtiğimiz yıl başında hedef dediğimiz 1 milyon 200 - 250 binleri bulacak belki hatta geçecek. İkinci el adetlerimiz de 7 milyon civarındaydı öngörümüz. İkinci el adetleri de bu rakamları bulacak belki de geçecek gibi gözüküyor. Tabii bu faiz indirimlerinin sektörümüze olumlu yansıdığını söyleyebiliriz. Bizim satış anlamında bu olumlu yansıması tabii ki son tüketicinin de araç alımı anlamında kendileri için bir avantaj. Esasında şu anda fiyatlarda da yıl sonu itibarıyla çeşitli kampanyalar düzenleniyor. Bu faizlerdeki düşüş ve kampanyalarla birlikte bunu son tüketicinin bir fırsata çevirmesinde fayda olduğunu düşünüyoruz."

Taşıt kredilerinde faizler düştü! Otomobil almanın tam zamanı mı? 400 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar? İşte örnek hesaplama…

ARAÇ ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?

Ertemel, pandemi sonrası artan fiyatların devletin aldığı tedbirlerle dengelendiğini ve artık bayilerde araç bulunurluğu sorununun kalmadığını belirtti. Açıklamasına şu şekilde devam etti:

SON DAKİKA