Taşıt kredilerinde faizler düştü! Otomobil almanın tam zamanı mı? 400 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar? İşte örnek hesaplama…

KREDİ FAİZLERİ ARAÇ SATIŞLARINI NASIL ETKİLİYOR?

"Baktığımız zaman 2025 yılı otomotiv sektörü açısından beklentilerin karşılandığı bir yıl oldu diyebiliriz. Satış adetlerimiz yıl başında geçtiğimiz yıl başında hedef dediğimiz 1 milyon 200 - 250 binleri bulacak belki hatta geçecek. İkinci el adetlerimiz de 7 milyon civarındaydı öngörümüz. İkinci el adetleri de bu rakamları bulacak belki de geçecek gibi gözüküyor. Tabii bu faiz indirimlerinin sektörümüze olumlu yansıdığını söyleyebiliriz. Bizim satış anlamında bu olumlu yansıması tabii ki son tüketicinin de araç alımı anlamında kendileri için bir avantaj. Esasında şu anda fiyatlarda da yıl sonu itibarıyla çeşitli kampanyalar düzenleniyor. Bu faizlerdeki düşüş ve kampanyalarla birlikte bunu son tüketicinin bir fırsata çevirmesinde fayda olduğunu düşünüyoruz."