CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünden ipucu geldi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın paylaştığı Taşacak Bu Deniz'de Bedriye karakterine hayat veren Nilüfer Kılıçarslan, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dizinin hayranlarını heyecanlandırdı.

Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünden ipucu geldi 1

Ulaş Tuna Astepe ile Deniz Baysal'ın başrollerini paylaştığı Taşacak Bu Deniz, aksiyon dozu yüksek sahneleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünden ipucu geldi 2

Koçari ve Furtuna aileleri arasındaki büyük çatışmayı konu alan dizide; Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Ava Yaman, Burak Yörük, Erdem Şanlı, Aytek Şayan ve Zeynep Atılgan gibi dikkat çeken isimler yer alıyor.

Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünden ipucu geldi 3

Aksiyon dozu yüksek sahneleriyle öne çıkan dizide, bu kez merakı artıran isim Nilüfer Kılıçarslan oldu.

Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünden ipucu geldi 4

"CUMA GÜNÜ YEPYENİ BİR ŞEY ÖĞRENECEKSİNİZ"

Dizide Bedriye karakterine hayat veren Nilüfer Kılıçarslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni bölüm öncesi izleyicileri heyecanlandırdı. Oyuncu, paylaşımına "Cuma günü yepyeni bir şey öğreneceksiniz" notunu düşerek önemli bir gelişmenin sinyalini verdi.

Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünden ipucu geldi 5

Bu mesaj, yeni bölümde büyük bir sırrın açığa çıkacağı yorumlarını beraberinde getirdi.

Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünden ipucu geldi 6

Usta oyuncu, "yeni bölüm için ezber yaparken ben" şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

Mobil uygulamalarımızı indirin