Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünden ipucu geldi

Giriş Tarihi: 06 Şubat 2026 14:19 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın paylaştığı Taşacak Bu Deniz'de Bedriye karakterine hayat veren Nilüfer Kılıçarslan, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dizinin hayranlarını heyecanlandırdı.

Ulaş Tuna Astepe ile Deniz Baysal'ın başrollerini paylaştığı Taşacak Bu Deniz, aksiyon dozu yüksek sahneleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Koçari ve Furtuna aileleri arasındaki büyük çatışmayı konu alan dizide; Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Ava Yaman, Burak Yörük, Erdem Şanlı, Aytek Şayan ve Zeynep Atılgan gibi dikkat çeken isimler yer alıyor.

Aksiyon dozu yüksek sahneleriyle öne çıkan dizide, bu kez merakı artıran isim Nilüfer Kılıçarslan oldu.

"CUMA GÜNÜ YEPYENİ BİR ŞEY ÖĞRENECEKSİNİZ" Dizide Bedriye karakterine hayat veren Nilüfer Kılıçarslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni bölüm öncesi izleyicileri heyecanlandırdı. Oyuncu, paylaşımına "Cuma günü yepyeni bir şey öğreneceksiniz" notunu düşerek önemli bir gelişmenin sinyalini verdi.