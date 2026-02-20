Taşacak Bu Deniz'in Şerif'i Aytek Şayan'ın memleketi bambaşka çıktı

"Taşacak Bu Deniz" dizisinde Şerif Furtuna'ya hayat veren Aytek Şayan'ın hayatı mercek altına alındı. Hem sevilen hem de nefret edilen bir karakteri canlandıran oyuncuyla ilgili en şaşırtıcı bilgi ise memleketi oldu. Birçok kişinin "Kesin Adanalı" dediği oyuncunun aslen Egeli olduğu öğrenildi.

Taşacak Bu Deniz dizisinde geçtiğimiz hafta adeta yer yerinden oynadı! Adil Koçari'nin zekice kurguladığı o efsane "ters köşe", ekran başındakilerin nefesini keserken, Şerif Furtuna'nın kelepçelerle cezaevine gönderilmesi "Aytek Şayan diziden ayrılıyor mu?" sorusunu gündeme getirdi.

Ancak kulisleri hareketlendiren o büyük merak, bizzat karakterin hayat veren isminden gelen paylaşımla son buldu!

📸 INSTAGRAM'DAN GELEN MESAJ Şayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma düştüğü "Kaldığımız yerden devam..." notuyla hayranlarının yüreğine su serpti. Demekki Şerif Furtuna, demir parmaklıklar ardında bile olsa hikayeye yön vermeye devam edecek!

🗺️ KİMLİK BİLGİSİ ŞOKE ETTİ: "O BİR İZMİRLİ!" Aytek Şayan hakkında araştırma yapan izleyiciler ise öğrendikleri bir gerçekle adeta şaşkına döndü.

Dizideki sert mizacı ve tavırlarıyla pek çok kişinin "Kesin Adanalı" ya da "Diyarbakırlı" dediği Şayan'ın aslen İzmirli olduğu ortaya çıktı.