Taşacak Bu Deniz'in Eleni'sinden duygusal itiraf: "Hepinize söylemek isterdim"
Taşacak Bu Deniz dizisinin parlayan yıldızı Ava Yaman, hem oyunculuğu hem de duru güzelliğiyle magazin gündeminden düşmüyor. Dizide canlandırdığı Eleni Miryano karakteriyle gönüllere taht kuran genç oyuncu, Instagram'dan paylaştığı yeni karelerle beğeni yağmuruna tutuldu.
19 yaşındaki Ava Yaman, Taşacak Bu Deniz dizisiyle adını kısa sürede geniş kitlelere duyurmayı başardı. Gerçek anne ve babasını bulmak için Trabzon'a gelen Eleni'nin hikâyesi, Koçari ve Furtuna aileleri arasındaki çekişmelerle birleşince izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı.
Dizide hayat verdiği Eleni Miryano karakteriyle büyük beğeni toplayan genç oyuncu, performansı ve enerjisiyle sezonun en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın yer aldığı dizide, Yaman'ın Burak Yörük ile yakaladığı uyum da izleyicilerden tam not aldı.
Doğal tavırlarıyla dikkat çeken Ava Yaman, özellikle genç izleyici kitlesi arasında hızla popülerleşti.
DOĞAL GÜZELLİK
Instagram'da kısa sürede 1,6 milyon takipçiye ulaşarak sanal medyanın da gözdesi haline gelen Yaman, son paylaşımıyla adeta "doğallık" dersi verdi. Makyajsız ve filtresiz pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan güzel oyuncu, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.