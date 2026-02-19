Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman'ın kar pozları sosyal medyayı ısıttı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Taşacak Bu Deniz dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Ava Yaman, hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesi kazandı. Instagram'da takipçi sayısını 1.5 milyona yükselten Yaman'ın son paylaştığı kar pozlarına 300 binden fazla beğeni yağdı.
Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın başrolünde olduğu Taşacak Bu Deniz dizisinin en dikkat çeken karakterlerinden biri de Ava Yaman...
Genç yetenek, partneri Burak Yörük'le yakaladığı uyum ve canlandırdığı "Eleni Miryano" karakteriyle izleyicinin gölünde taht kurmuş durumda.
Doğal oyunculuğu ve abartıdan uzak tavrıyla dikkat çeken Yaman, kısa sürede izleyicinin radarına girmeyi başardı.
Instagram'da takipçi sayısını 1.5 milyona çıkaran genç oyuncu, Trabzon'un büyüleyici atmosferinde paylaştığı kar pozlarıyla gündem oldu.
Doğal ve filtresiz halleriyle dikkat çeken Yaman'ın paylaşımları kısa sürede 300 binden fazla beğeni aldı.