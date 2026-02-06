CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman son paylaşımıyla mest etti!

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Son dönemin en çok konuşulan genç oyuncularından Ava Yaman, Taşacak Bu Deniz dizisinde canlandırdığı Eleni karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Doğal güzelliğiyle de övgüler alan Yaman, geçtiğimiz saatlerde sosyal medyada paylaştığı kareyle gündem oldu.

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman son paylaşımıyla mest etti! 1

Son dönemde adını sıkça duymaya başladığımız isimlerden biri de genç oyuncu Ava Yaman. Hem oyunculuk performansı hem duru güzelliğiyle dikkat çeken Yaman, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman son paylaşımıyla mest etti! 2

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın başrolünde olduğu Taşacak Bu Deniz'de canlandırdığı Eleni karakteriyle kalpleri fetheden genç isim, sosyal medyada da takipçi kitlesini ikiye katladı.

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman son paylaşımıyla mest etti! 3

Hatırlanacağı üzere Ava Yaman, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında sergilediği performansla da gündem olmuştu.

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman son paylaşımıyla mest etti! 4

Sesi ve sahnedeki samimi tavırlarıyla jüri üyelerinden tam not alan Yaman, o gece hem yeteneği hem de güzelliğiyle izleyicileri adeta mest etmişti.

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman son paylaşımıyla mest etti! 5

"DURU GÜZELLİK"

Güzel oyuncunun yeniden gündeme gelme sebebi ise Instagram'da paylaştığı son fotoğraf oldu. Işıl ışıl parlayan gözleriyle verdiği poz, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Takipçilerinden Yaman'a; "Maşallah çok güzel","Her renk yakışıyor", "Duru güzellik" gibi övgü dolu yorumlar geldi.

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman son paylaşımıyla mest etti! 6

BABASINI DİLİNDEN DÜŞÜRMÜYOR

Öte yandan genç oyuncu, babasına olan bağlılığını sık sık dile getirmesiyle de takdir topluyor. Müzikle iç içe büyüdüğünü belirten Yaman, yeteneğinin kaynağını da babasına bağlıyor.

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman son paylaşımıyla mest etti! 7

Genç isim, O Ses Türkiye'de, "Babam bestekâr, asıl mesleği müzik. Biz 7-8 yaşlarında piyano, gitar ve şanla başladık." demişti.

Mobil uygulamalarımızı indirin