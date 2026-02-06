Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman son paylaşımıyla mest etti!

Giriş Tarihi: 06 Şubat 2026 15:53 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Son dönemin en çok konuşulan genç oyuncularından Ava Yaman, Taşacak Bu Deniz dizisinde canlandırdığı Eleni karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Doğal güzelliğiyle de övgüler alan Yaman, geçtiğimiz saatlerde sosyal medyada paylaştığı kareyle gündem oldu.

Son dönemde adını sıkça duymaya başladığımız isimlerden biri de genç oyuncu Ava Yaman. Hem oyunculuk performansı hem duru güzelliğiyle dikkat çeken Yaman, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın başrolünde olduğu Taşacak Bu Deniz'de canlandırdığı Eleni karakteriyle kalpleri fetheden genç isim, sosyal medyada da takipçi kitlesini ikiye katladı.

Hatırlanacağı üzere Ava Yaman, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında sergilediği performansla da gündem olmuştu.

Sesi ve sahnedeki samimi tavırlarıyla jüri üyelerinden tam not alan Yaman, o gece hem yeteneği hem de güzelliğiyle izleyicileri adeta mest etmişti.