Viral Galeri Viral Liste Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı branş ve kontenjanlar | 200 sözleşmeli personel alımı başvuruları nereden yapılır?

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılı personel alımına ilişkin beklenen duyuruyu yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Bakanlık taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında toplam 200 sözleşmeli personel istihdam edecek. Adaylar, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan sıralamasına göre Kariyer Kapısı üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.10.2025 14:08 Güncelleme Tarihi: 13.10.2025 14:10
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılı için çeşitli kadrolarda toplam 200 sözleşmeli personel istihdam edeceğini duyurdu. Resmi ilanla birlikte alım yapılacak branşlar, başvuru tarihleri ve adaylarda aranan genel şartlar açıklandı.

BAŞVURULAR 13-24 EKİM 2025 TARİHLERİ ARASINDA

Adaylar, başvurularını 13 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 00.01'den itibaren 24 Ekim 2025 Cuma günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) platformu aracılığıyla yapabilecek.

Bakanlık, posta yoluyla, elden teslim ya da eksik belgeyle yapılan başvuruların kabul edilmeyeceğini özellikle vurguladı. Tüm işlemler yalnızca çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

ALIMDA 2024 KPSS PUANI GEÇERLİ OLACAK

Sözleşmeli personel alımında 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları esas alınacak. Her unvan için belirlenen kontenjan sayısı kadar asil aday, ayrıca asil sayısının 3 katı kadar yedek aday belirlenecek.

Sonuçlar, Tarım ve Orman Bakanlığının resmi internet siteleri olan www.tarimorman.gov.tr ve www.tarimorman.gov.tr/PERGEM adreslerinden ilan edilecek. Adaylar ayrıca sonuçlarını Kariyer Kapısı üzerinden de görüntüleyebilecek.

HANGİ KADROLAR İÇİN ALIM YAPILACAK?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı ilana göre toplam 200 kişilik kontenjan, mühendislikten güvenlik görevlerine kadar farklı pozisyonlara dağıtıldı.

Kadro ve Branş Dağılımı Şöyle:

Ziraat Mühendisi: 18 kişi

Gıda Mühendisi: 7 kişi

Su Ürünleri Mühendisi: 1 kişi

Veteriner Hekim: 41 kişi

