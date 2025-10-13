Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı branş ve kontenjanlar | 200 sözleşmeli personel alımı başvuruları nereden yapılır?

ALIMDA 2024 KPSS PUANI GEÇERLİ OLACAK

Sözleşmeli personel alımında 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları esas alınacak. Her unvan için belirlenen kontenjan sayısı kadar asil aday, ayrıca asil sayısının 3 katı kadar yedek aday belirlenecek.

Sonuçlar, Tarım ve Orman Bakanlığının resmi internet siteleri olan www.tarimorman.gov.tr ve www.tarimorman.gov.tr/PERGEM adreslerinden ilan edilecek. Adaylar ayrıca sonuçlarını Kariyer Kapısı üzerinden de görüntüleyebilecek.