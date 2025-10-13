Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı branş ve kontenjanlar | 200 sözleşmeli personel alımı başvuruları nereden yapılır?
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılı personel alımına ilişkin beklenen duyuruyu yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Bakanlık taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında toplam 200 sözleşmeli personel istihdam edecek. Adaylar, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan sıralamasına göre Kariyer Kapısı üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.10.2025 14:08
Güncelleme Tarihi: 13.10.2025 14:10