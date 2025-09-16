Tarım Kredi'de fiyatlar düştü: 16-22 Eylül kataloğunda yok yok! 3 kilo Gurme çay 579,90 TL, 32'li tuvalet kağıdı 139 TL...
Tarım Kredi Kooperatif Market, 16-22 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirimlerini açıkladı. Vatandaşlar, ucuz ve avantajlı alışveriş fırsatlarını yakalamak için marketin güncel kampanyalarını araştırıyor. Bu hafta sucuk, süt, dana köfte, kahvaltılık ürünler, bulaşık makinesi tabletleri, kaşar peyniri ve temel gıda ürünlerinde özel fiyat indirimleri uygulanıyor.
Giriş Tarihi: 16.09.2025 10:38