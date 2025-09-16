Viral Galeri Viral Liste Tarım Kredi'de fiyatlar düştü: 16-22 Eylül kataloğunda yok yok! 3 kilo Gurme çay 579,90 TL, 32'li tuvalet kağıdı 139 TL...

Tarım Kredi Kooperatif Market, 16-22 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirimlerini açıkladı. Vatandaşlar, ucuz ve avantajlı alışveriş fırsatlarını yakalamak için marketin güncel kampanyalarını araştırıyor. Bu hafta sucuk, süt, dana köfte, kahvaltılık ürünler, bulaşık makinesi tabletleri, kaşar peyniri ve temel gıda ürünlerinde özel fiyat indirimleri uygulanıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.09.2025 10:38
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 16-22 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak güncel indirimli ürünlerini duyurdu. Bu dönemde market raflarında birçok üründe avantajlı fiyatlar uygulanacak. İşte vatandaşların ucuz ve hesaplı alışveriş yapabileceği Tarım Kredi Market'in eylül ayına özel indirimli ürünler kataloğu...

SuperFresh Falafel, 450 G - 89,90 TL

SuperFresh Soğan Halka Kroket Gurme, 450 G - 89,90 TL

SuperFresh Bezelye, 450 G - 59,90 TL

Knorr Çorba Çeşitleri - 29,90 TL

Knorr Çabuk Çorba Çeşitleri - 10,90 TL

Knorr 4 Peynirli Makarna Sosu, 52 G - 39,90 TL

Knorr Kremalı Mantarlı Makarna Sosu, 52 G - 39,90 TL

Knorr Çabuk Makarna Mac and Cheese, 212 G - 59,90 TL

Dr. Oetker Yogotella Çilekli & Muzlu, 68 G - 22,00 TL

Dr. Oetker Karbonat, 600 G - 49,90 TL

Dr. Oetker Puding Çeşitleri (Kakaolu 147G, Antep Fıstıklı Puding 100G hediye) - 67,50 TL

Ömer Usta Kebap, 160 G - 149,00 TL

