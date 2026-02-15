Tarihin ilk dikişli derisi bulundu! Oregon Mağarası’ndaki 12 bin 400 yıllık kanıt

Oregon'daki Cougar Mountain Mağarası'nda bulunan dikilmiş iki küçük geyik derisi parçası, 12 bin 400–11 bin 700 yıl öncesine tarihlendirildi. Bu bulgu, Buzul Çağı insanlarının yalnızca ateşle değil, gelişmiş dikiş teknikleriyle de soğuğa karşı koyduğunu gösteriyor.

Oregon'un yüksek çöllerindeki kuru mağaralarda yapılan arkeolojik kazılar, insanlık tarihine dair ezberleri bozacak bir bulguyu ortaya çıkardı. Sadece birkaç santimetrekare büyüklüğündeki iki dikilmiş deri parçası, Buzul Çağı'nın sert koşullarında sandığımızdan çok daha gelişmiş giyim teknolojileri kullanıldığını kanıtladı.

🧊GENÇ DRYAS'IN DONDURUCU DÜNYASI Yaklaşık 12 bin 400 yıl önce dünya çok daha sert bir iklime sahipti. Son Buz Çağı'nın sonundaki Genç Dryas döneminde Kuzey Yarımküre yoğun soğuk altındaydı. İnsanlar henüz tarım yapmıyor, göçebe avcı-toplayıcı olarak yaşıyordu. Bu zorlu coğrafyada en büyük tehdit çoğu zaman kemiklere işleyen soğuktu.

🧵DİKİLMİŞ EN ESKİ DERİ KANITI Araştırmacılar, Cougar Mountain Mağarası'nda iki küçük hayvan derisi parçasının bir kordon şeridiyle birleştirildiğini tespit etti. Radyokarbon tarihleme sonuçları, bu parçaların 12 bin 900 ila 11 bin 700 yıl öncesine ait olduğunu gösterdi.

Bu buluntu, bugüne kadar bilinen en eski dikilmiş deri kalıntısı olarak kayıtlara geçti. Parçalar belirgin dikiş izleri taşıyor. Uzmanlar bunların giysi, ayakkabı ya da esnek barınak örtülerine ait olabileceğini düşünüyor.