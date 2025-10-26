Viral Galeri Viral Liste Tarihin en büyük sosyal konut projesi! Bankaya göre 7 kat daha ucuz | İşte 500 bin evde ödeme planı

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi, yüz binlerce vatandaşı uygun fiyatla ev sahibi yapacak. Banka kredisine göre yaklaşık 7 kat daha ucuz olan evlerle vatandaşlar büyük bir nefes alacak. 500 bin sosyal konut projesinin ödeme planı da netleşirken, kredi ile alınan 2 milyon TL'lik bir daire için 240 ayda aylık 65 bin TL ödenirken, bu proje ile aylık ödeme 7313 TL olacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.10.2025 08:35 Güncelleme Tarihi: 26.10.2025 09:27
Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut seferberliği başladı. 81 ilde 500 bin konut inşa edilecek, dar gelirli aileler uygun fiyat ve ödeme koşulu ile ev sahibi olacak. Peki fiyatlar ne olacak? İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konut için fiyatlar 1 milyon 950 bin, aylık taksit ödemeleri ise 7 bin 313 liradan başlıyor. Buna karşılık İstanbul'da aynı konut tipinde ve aynı büyüklükteki herhangi bir dairenin ödeme planı karşılaştırıldığında aradaki 7 katı aşkın fark dikkat çekiyor.

A HABER ÖRNEK DAİRELERİ GÖRÜNTÜLEDİ
TAKSİT 98 BİN LİRAYA ÇIKIYOR
Örnekle açıklamak gerekirse, 2 milyon liralık bir dairenin 120 ay vadeli çekilen kredisinde faiz oranı yüzde 2.80. Aylık taksit ödemesi ise 58 bin liraya çıkıyor. 240 ay vade seçeneği tercih edildiğinde ise aylık faiz oranı ortalama yüzde 3.25'e çıkıyor ve taksit tutarı ise 65 bin lirayı buluyor.

Sabah'tan Seda Tabak'ın haberine göre kampanya kapsamında 80 metrekarelik 2+1 bir evin fiyatı 2 milyon 950 bin lira, aylık taksitleri ise 11 bin 63 lira olacak. Yine İstanbul'da aynı büyüklükteki 3 milyon liralık bir daire banka kredisiyle satın alındığında aylık faiz oranı yüzde 2.80 ile hesaplandığında taksitler 87 bin lirada çıkıyor. Birçok bankada 240 ay vade seçeneği yok. 20 yıla varan vade seçeneği sunan bankalarda ise faiz oranı yüzde 3.25'e çıkarken aylık ödemeler ise 98 bin liraya yükseliyor.

KAMPANYALI ÖDEME PLANI

  • İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkânı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
  • İstanbul'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkânı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
  • İstanbul'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.
FİYATLAR NE KADAR OLACAK?
İSTANBUL'DA:

  • 55 metrekare 1+1 evin fiyatı: 1 milyon 950 bin TL, taksit 7 bin 313 TL.
  • 65 metrekare 2+1 evin fiyatı: 2 milyon 450 bin TL, taksit 9 bin 188 TL
  • 80 metrekare 2+1 evin fiyatı: 2 milyon 950 bin TL, taksit 11 bin 63 TL
