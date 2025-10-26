Tarihin en büyük sosyal konut projesi! Bankaya göre 7 kat daha ucuz | İşte 500 bin evde ödeme planı
Başkan Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi, yüz binlerce vatandaşı uygun fiyatla ev sahibi yapacak. Banka kredisine göre yaklaşık 7 kat daha ucuz olan evlerle vatandaşlar büyük bir nefes alacak. 500 bin sosyal konut projesinin ödeme planı da netleşirken, kredi ile alınan 2 milyon TL'lik bir daire için 240 ayda aylık 65 bin TL ödenirken, bu proje ile aylık ödeme 7313 TL olacak.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.10.2025 08:35
Güncelleme Tarihi: 26.10.2025 09:27