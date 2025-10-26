Tarihin en büyük sosyal konut projesi! Bankaya göre 7 kat daha ucuz | İşte 500 bin evde ödeme planı

Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut seferberliği başladı. 81 ilde 500 bin konut inşa edilecek, dar gelirli aileler uygun fiyat ve ödeme koşulu ile ev sahibi olacak. Peki fiyatlar ne olacak? İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konut için fiyatlar 1 milyon 950 bin, aylık taksit ödemeleri ise 7 bin 313 liradan başlıyor. Buna karşılık İstanbul'da aynı konut tipinde ve aynı büyüklükteki herhangi bir dairenin ödeme planı karşılaştırıldığında aradaki 7 katı aşkın fark dikkat çekiyor.