Tam 26 kat fark! İstanbul’un nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasını aştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi

TÜİK'in 2025 verilerine göre İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 943 kişiyle Türkiye'nin en yoğun ili oldu. Türkiye genelinde ortalama yoğunluk 112 kişi olarak açıklandı. Kocaeli, İzmir ve Yalova da üst sıralarda yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 yılı nüfus istatistikleri, şehirlerin ne kadar kalabalıklaştığını bir kez daha ortaya koydu. Açıklanan verilere göre İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 943 kişiyle Türkiye'nin en yoğun nüfuslu ili oldu. Türkiye genelinde ise ortalama nüfus yoğunluğu 112 kişi olarak hesaplandı.

📍 İstanbul Açık Ara Önde

Megakentte kilometrekareye düşen kişi sayısı 2 bin 943. Bu rakam, Türkiye ortalamasının çok üzerinde. İstanbul, hem ekonomik hem sosyal hareketlilik açısından yoğunluğunu koruyor.

En Yoğun İllerden Bazıları:

İstanbul: 2.943 kişi

Kocaeli: 633 kişi

Yalova: 395 kişi

İzmir: 376 kişi

Gaziantep: 329 kişi

Özellikle sanayi ve ticaret merkezlerinin bulunduğu illerde yoğunluk dikkat çekiyor. Uzmanlara göre bu tablo, göç hareketlerinin hâlâ büyük şehirler lehine sürdüğünü gösteriyor.

📊 Türkiye Ortalaması 112 Kişi

Türkiye genelinde kilometrekareye düşen kişi sayısı 112 olarak hesaplandı. Bu ortalama, bazı şehirlerdeki yığılmayı daha görünür kılıyor.

🌄 En Sakin İller Doğu'da

Yoğunluğun en düşük olduğu iller Doğu ve İç Anadolu'da toplandı. Bu bölgelerde yerleşim daha seyrek.

En Düşük Yoğunluk Oranları:

Tunceli: 11 kişi

Ardahan: 19 kişi

Gümüşhane: 21 kişi

Erzincan: 21 kişi

Bayburt: 22 kişi

Sivas: 22 kişi

Bu veriler, Türkiye'de nüfus dağılımının dengeli olmadığını ortaya koyuyor. Bir yanda kalabalık metropoller, diğer yanda geniş ama seyrek yerleşimli şehirler var.

