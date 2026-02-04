Tabelalar değişti! 4 Şubat akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin, LPG ne kadar oldu?
4 Şubat'tan itibaren motorinin litre fiyatı 20 kuruş artırıldı. Enflasyona bağlı yapılan düzenleme kapsamında benzin ve motorinde uygulanan maktu ÖTV oranı yüzde 6,95 yükseltildi. Bu düzenleme sonrasında akaryakıt litre fiyatları değişti. İşte İstanbul, Ankara, İzmir güncel pompa fiyatları...
Petrol fiyatlarının 70 doların üzerine çıkmasıyla birlikte akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Küresel piyasalardaki gelişmelerin ardından LPG ve motorin fiyatlarında yeni artışlar uygulandı. Söz konusu artış, fiyatlara kademeli yansıma beklentisini beraberinde getirdi. Küresel petrol piyasalarında Orta Doğu kaynaklı risklerin azalması ise olası yüksek oranlı zam senaryolarını zayıflattı. İşte Ankara, İstanbul, Bursa güncel akaryakıt fiyatları…
AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?
Yıl başında ÖTV düzenlemesiyle fiyatı değişen LPG'ye, 3 Şubat Salı günü itibarıyla 74 kuruş zam yapıldı. Artış sonrası otogazın litre fiyatı İstanbul, Ankara ve İzmir'de ortalama 30 TL seviyesine yaklaştı.
Enflasyon çerçevesinde yapılan son düzenleme kapsamında, benzin ve motorinde uygulanan maktu Özel Tüketim Vergisi yüzde 6,95 oranında artırıldı. Bu düzenleme doğrultusunda benzinde litre başına 1,16 TL tutarında artış hesaplamalara dahil edildi. 4 Şubat itibarıyla motorinin litre fiyatı 20 kuruş artırıldı ve yeni fiyatlar pompaya yansıdı.
4 Şubat Akaryakıt Fiyatları
İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt istasyonlarında uygulanan güncel pompa fiyatları şöyle:
|Şehir
|V/Max Kurşunsuz 95
|V/Max Diesel
|PO/gaz Otogaz
|ISTANBUL (AVRUPA)
|55.37 TL/LT
|57.67 TL/LT
|30.09 TL/LT
|ISTANBUL (ANADOLU)
|55.19 TL/LT
|57.49 TL/LT
|29.49 TL/LT
|ANKARA
|56.30 TL/LT
|58.78 TL/LT
|29.97 TL/LT
|IZMIR
|56.58 TL/LT
|59.05 TL/LT
|29.89 TL/LT
KÜRESEL PİYASADAKİ GELİŞMELER AKARYAKIT FİYATLARINI ETKİLİYOR
Uluslararası petrol piyasalarında Orta Doğu'daki gelişmeler fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. ABD ile İran arasındaki tansiyonun azalmasıyla birlikte, daha yüksek oranlı fiyat artışlarına ilişkin beklentiler zayıfladı. Bu süreçte akaryakıt fiyatları, küresel piyasa koşulları doğrultusunda izleniyor.