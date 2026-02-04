Petrol fiyatlarının 70 doların üzerine çıkmasıyla birlikte akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Küresel piyasalardaki gelişmelerin ardından LPG ve motorin fiyatlarında yeni artışlar uygulandı. Söz konusu artış, fiyatlara kademeli yansıma beklentisini beraberinde getirdi. Küresel petrol piyasalarında Orta Doğu kaynaklı risklerin azalması ise olası yüksek oranlı zam senaryolarını zayıflattı. İşte Ankara, İstanbul, Bursa güncel akaryakıt fiyatları…

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

Enflasyon çerçevesinde yapılan son düzenleme kapsamında, benzin ve motorinde uygulanan maktu Özel Tüketim Vergisi yüzde 6,95 oranında artırıldı. Bu düzenleme doğrultusunda benzinde litre başına 1,16 TL tutarında artış hesaplamalara dahil edildi. 4 Şubat itibarıyla motorinin litre fiyatı 20 kuruş artırıldı ve yeni fiyatlar pompaya yansıdı.