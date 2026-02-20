CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Süt Kardeşler'in Bihter'i Hale Soygazi Nişantaşı'nda görüntülendi! "Hala çok güzel"

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

"Oh Olsun"un Alev'i, "Süt Kardeşler"in Bihter'iydi... Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olan eski manken ve oyuncu Hale Soygazi, güzelliği ve zarafetiyle yıllara meydan okuyor. Uzun bir aradan sonra Nişantaşı sokaklarında görüntülenen usta oyuncu, son haliyle görenleri hayran bıraktı.

Süt Kardeşler'in Bihter'i Hale Soygazi Nişantaşı'nda görüntülendi! "Hala çok güzel" 1

Yeşilçam'ın zarafet timsali isimlerinden Hale Soygazi, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. "Süt Kardeşler" ve "Oh Olsun" gibi kült yapımlarla hafızalara kazınan usta oyuncu, sade tarzı ve doğal güzelliğiyle yine hayran bıraktı.

Süt Kardeşler'in Bihter'i Hale Soygazi Nişantaşı'nda görüntülendi! "Hala çok güzel" 2

Gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden 75 yaşındaki sanatçı, bir hastane çıkışında görüntülendi. Gözünde arpacık çıktığını belirten Soygazi, küçük bir işlem için hastaneye geldiğini ve doktor kontrolünden geçtiğini söyledi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen sanatçının enerjisi ve zarafeti ise dikkatlerden kaçmadı.

Süt Kardeşler'in Bihter'i Hale Soygazi Nişantaşı'nda görüntülendi! "Hala çok güzel" 3

NİŞANTAŞI'NDA GÖRÜNTÜLENDİ

Gazete Magazin muhabirlerinin "Sizi ekranlarda göremiyoruz" sorusuna net bir yanıt veren Soygazi, "İş yapmadığım için göremezsiniz" diyerek mesleki tercihini açıkça ortaya koydu.

Süt Kardeşler'in Bihter'i Hale Soygazi Nişantaşı'nda görüntülendi! "Hala çok güzel" 4

GÜZELLİK YARIŞMASINDAN ZİRVEYE

21 Eylül 1950 İstanbul doğumlu olan Hale Soygazi'nin bugün hâlâ konuşulan güzelliği 1970'li yılların başında tescillenmişti. 1972 yılında Saklambaç gazetesinin düzenlediği Türkiye Sinema Güzellik Yarışması'nda birinci seçilen Soygazi, ardından İtalya'da düzenlenen yarışmada "Avrupa Sinema Güzeli" unvanını kazanarak uluslararası başarıya imza attı.

Süt Kardeşler'in Bihter'i Hale Soygazi Nişantaşı'nda görüntülendi! "Hala çok güzel" 5

Türkiye'ye dönüşünde 10 filmlik anlaşmayla Yeşilçam'a adım atan Soygazi, özellikle "Oh Olsun" filminde canlandırdığı 'Alev' karakteriyle büyük çıkış yakaladı. Filmdeki partneri Tarık Akan ile yakaladığı uyum, dönemin en çok konuşulan ekran birlikteliklerinden biri olmuştu.

Süt Kardeşler'in Bihter'i Hale Soygazi Nişantaşı'nda görüntülendi! "Hala çok güzel" 6

"ASLA YAŞLANMIYOR"

Sosyal medyada usta oyuncunun son görüntülerine yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları:
"Asla yaşlanmıyor"
"Yeşilçam'ın gerçek starı"
"Hala çok güzel"
"Doğal yaşlanmanın en güzel örneği"

Süt Kardeşler'in Bihter'i Hale Soygazi Nişantaşı'nda görüntülendi! "Hala çok güzel" 7

Özel hayatıyla da sık sık konuşulan Hale Soygazi, 1976 yılında Ahmet Özhan ile evlenmiş, 1985 yılında yollarını ayırmıştı.

Süt Kardeşler'in Bihter'i Hale Soygazi Nişantaşı'nda görüntülendi! "Hala çok güzel" 8

Hale Soygazi, yıllar geçse de güzelliği ve zarafetiyle adından söz ettirmeye devam ediyor...

Mobil uygulamalarımızı indirin