Süt Kardeşler'in Bihter'i Hale Soygazi Nişantaşı'nda görüntülendi! "Hala çok güzel"

Giriş Tarihi: 20 Şubat 2026 11:15 ahaber.com.tr Haber Merkezi

"Oh Olsun"un Alev'i, "Süt Kardeşler"in Bihter'iydi... Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olan eski manken ve oyuncu Hale Soygazi, güzelliği ve zarafetiyle yıllara meydan okuyor. Uzun bir aradan sonra Nişantaşı sokaklarında görüntülenen usta oyuncu, son haliyle görenleri hayran bıraktı.

Yeşilçam'ın zarafet timsali isimlerinden Hale Soygazi, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. "Süt Kardeşler" ve "Oh Olsun" gibi kült yapımlarla hafızalara kazınan usta oyuncu, sade tarzı ve doğal güzelliğiyle yine hayran bıraktı.

Gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden 75 yaşındaki sanatçı, bir hastane çıkışında görüntülendi. Gözünde arpacık çıktığını belirten Soygazi, küçük bir işlem için hastaneye geldiğini ve doktor kontrolünden geçtiğini söyledi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen sanatçının enerjisi ve zarafeti ise dikkatlerden kaçmadı.

NİŞANTAŞI'NDA GÖRÜNTÜLENDİ Gazete Magazin muhabirlerinin "Sizi ekranlarda göremiyoruz" sorusuna net bir yanıt veren Soygazi, "İş yapmadığım için göremezsiniz" diyerek mesleki tercihini açıkça ortaya koydu.

GÜZELLİK YARIŞMASINDAN ZİRVEYE 21 Eylül 1950 İstanbul doğumlu olan Hale Soygazi'nin bugün hâlâ konuşulan güzelliği 1970'li yılların başında tescillenmişti. 1972 yılında Saklambaç gazetesinin düzenlediği Türkiye Sinema Güzellik Yarışması'nda birinci seçilen Soygazi, ardından İtalya'da düzenlenen yarışmada "Avrupa Sinema Güzeli" unvanını kazanarak uluslararası başarıya imza attı.