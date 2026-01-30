Survivor Murat Arkın'ın gözyaşları: "Baba aşkı bambaşka bir şey"

Giriş Tarihi: 30 Ocak 2026 17:04 Son Güncelleme: 30 Ocak 2026 17:06 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Survivor'da rekabet hız kesmeden devam ederken, adanın sevilen ismi Bayhan ve Doğuş'un söylediği sürpriz düet, dinleyenleri mest etti. O anlarda Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın gözyaşlarını ise tutamadı. Arkın, "Siz buna aşk şarkısı diyorsunuz ama en büyük aşk babaya olan aşk" sözleriyle babası Cüneyt Arkın'a olan özlemini dile getirdi.

Survivor 2026, parkurlardaki rekabet kadar yarışmacıların ada hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Bu yılın en unutulmaz anlarından biri, dokunulmazlık oyunu öncesinde yaşandı.

Yarışmacılar Bayhan ve Doğuş, adada "Gölgen Bile Yeter" şarkısını birlikte seslendirdi. Sürpriz düet, hem takımı, hem de ekran başındakileri duygulandırdı.

"ONUN GÖLGESİNDE DİNLENMEK İSTİYORUM" O anlarda gözyaşlarına hakim olamayan Murat Arkın, "Siz buna var ya aşk şarkısı diyorsunuz ama herhalde en büyük aşk, babaya olan aşk. Öyle gölgesi bile yeter diyorsun ya, onun gölgesinde dinlenmek istiyorum.

Keşke olsa da onun gölgesinde oturabilsem. Ben burada ağlamam diyordum, ağlattınız beni" ifadeleriyle babası Cüneyt Arkın'a olan özlemini bir kez daha dile getirdi.