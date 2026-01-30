CANLI YAYIN
Survivor Murat Arkın'ın gözyaşları: "Baba aşkı bambaşka bir şey"

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Survivor'da rekabet hız kesmeden devam ederken, adanın sevilen ismi Bayhan ve Doğuş'un söylediği sürpriz düet, dinleyenleri mest etti. O anlarda Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın gözyaşlarını ise tutamadı. Arkın, "Siz buna aşk şarkısı diyorsunuz ama en büyük aşk babaya olan aşk" sözleriyle babası Cüneyt Arkın'a olan özlemini dile getirdi.

Survivor 2026, parkurlardaki rekabet kadar yarışmacıların ada hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Bu yılın en unutulmaz anlarından biri, dokunulmazlık oyunu öncesinde yaşandı.

Yarışmacılar Bayhan ve Doğuş, adada "Gölgen Bile Yeter" şarkısını birlikte seslendirdi. Sürpriz düet, hem takımı, hem de ekran başındakileri duygulandırdı.

"ONUN GÖLGESİNDE DİNLENMEK İSTİYORUM"

O anlarda gözyaşlarına hakim olamayan Murat Arkın, "Siz buna var ya aşk şarkısı diyorsunuz ama herhalde en büyük aşk, babaya olan aşk. Öyle gölgesi bile yeter diyorsun ya, onun gölgesinde dinlenmek istiyorum.

Keşke olsa da onun gölgesinde oturabilsem. Ben burada ağlamam diyordum, ağlattınız beni" ifadeleriyle babası Cüneyt Arkın'a olan özlemini bir kez daha dile getirdi.

"Gurbet Kuşları", "Şoför Nebahat ve Kızı", "Malkoçoğlu", "Köroğlu" ve "Osmanlı Kartalı"nın da aralarında bulunduğu 300'ü aşkın filmde rol alan usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın vefatının üzerinden 4 yıl geçti.

Milli sinemanın kahramanı: Cüneyt Arkın

