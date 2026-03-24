Survivor kaosu cezaevine taşındı! Beria Özden’den Aleyna Kalaycıoğlu ve eski eşine gönderme
Survivor döneminde eşi Yunus Emre Özden'e "Aleyna'dan uzak dur" diyerek yaptığı uyarıyla hafızalara kazınan Beria Özden, Aleyna Kalaycıoğlu'nun cinayet soruşturmasında tutuklanmasıyla sessizliğini bozdu. Sosyal medyadan zehir zemberek açıklamalar yapan Özden, "İsteseydim onu rezil ederdim, hak ettiğini yaşasın" diyerek eski defterleri açtı.
Türkiye, futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetiyle sarsılırken, magazin dünyası da bu davanın uzandığı tanıdık isimlerle çalkalanıyor. Survivor döneminde kurdukları yakınlıkla gündemden düşmeyen Yunus Emre Özden ve Aleyna Kalaycıoğlu, bugün bambaşka bir sebeple; cezaevi duvarları ardında birleşti.
AYNI KADERİ PAYLAŞTILAR
Yunus Emre Özden ve Aleyna Kalaycıoğlu arasındaki samimiyet, o dönem Yunus Emre ile evli olan Beria Özden'i isyan ettirmiş, "Aleyna'dan uzak dur" uyarısı haftalarca konuşulmuştu.
Ancak olaylar zinciri yarışma sonrası trajik bir hal aldı:
Yunus Emre Tutuklandı: Yarışma sonrası karıştığı bir olay nedeniyle Yunus Emre Özden tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aleyna Kalaycıoğlu Şoku: Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan Aleyna Kalaycıoğlu da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak demir parmaklıklar ardına girdi.
BERİA ÖZDEN SESSİZLİĞİNİ "İLAHİ ADALET" DİYEREK BOZDU
Yaşanan bu çifte tutuklanma şoku sonrası gözlerin çevrildiği isim Beria Özden oldu. Sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen "Ahın tuttu" mesajlarını paylaşan Özden, adeta içini döktü.
"CEZAEVİNDEN BİRBİRLERİNE MEKTUP ATSINLAR"
Geçmişte bildiği çok şey olduğunu ancak sustuğunu ima eden Beria Özden'in şu sözleri sosyal medyayı salladı:
"Mesajları okuyorum. Evet, ben de bu kadarını tahmin edemezdim. Ama benim bildiğim şeyler çok farklı konularla ilgiliydi. İsteseydim onu çok farklı şekillerde rezil edebilirdim, her şeyi ortaya çıkarabilirdim ama yapmadım. Bu yüzden o dönem biraz yanlış anlaşıldım belki, ama zaten birçok kişi durumun farkındaydı. Hak ettiğini yaşasın. Şimdi söyleyeceğim tek şey bu... Hatta cezaevinden birbirlerine mektup atsınlar."