Survivor Bayhan İngiltere'yi Adana'ya benzetti! "Burası aynı Taşköprü"

Giriş Tarihi: 24 Nisan 2026 16:58 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Survivor 2026'da ödül oyununu kazanan Ünlüler Takımı, İngiltere'de hem duygu dolu hem de eğlenceli anlar yaşadı. Ailesinin kapısına kadar gidip kurallar gereği görüşemeyen Murat Arkın izleyenleri gözyaşlarına boğarken; Londra sokaklarını memleketi Adana'ya benzeten şarkıcı Bayhan, "Tek fark mimari, burası aynı Taş Köprü" sözleriyle sosyal medyada gündem yarattı.

Survivor 2026'da finale doğru geri sayım başlarken, ödül oyununu kazanan Ünlüler Takımı soluğu İngiltere'de aldı. Londra sokakları, hem dramatik bir aile hasretine hem de sosyal medyayı sallayan kahkaha dolu anlara sahne oldu.

MURAT ARKIN'DAN DUYGULANDIRAN SÜRPRİZ: "KAPILARINA KADAR GİTTİ AMA İÇERİ GİREMEDİ" Kırmızı Takım'ın galibiyetiyle Londra biletini cebine koyan Murat Arkın, ödülün en duygusal anlarını yaşayan isim oldu. Ailesi Londra'da yaşayan Arkın, evinin sokağına kadar gitmesine rağmen yarışma kuralları gereği ailesiyle temas kuramadı. Hasretini kağıda döken Arkın, hazırladığı mektubu ailesine ulaştırması için komşusuna bıraktı. Eşinin mektubu okuduğu anların videoya çekilmesini isteyen yarışmacı, ekran başındakilere duygu dolu anlar yaşattı.

Mektubu okurken gözyaşlarını tutamayan eşinin görüntüleri, Survivor tarihinin en unutulmaz "aile" temalı sahneleri arasına girdi. Günün en çok konuşulan ve sosyal medyada viral olan olayı ise Şarkıcı Bayhan'dan geldi.

İngiltere'nin mimarisini ve atmosferini kendi süzgecinden geçiren Bayhan, Londra'yı memleketi Adana'ya benzettiği analiziyle izleyenleri kırdı geçirdi.