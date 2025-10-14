Sürekli aynı sorular, unutkanlık ve ruh hali değişimi… Uzmanlar uyarıyor: Bu belirtiler yaşlılık değil

4. Konuşmalar Karışık Hale Geliyorsa

Zaman zaman kelime bulmakta zorlanmak yaşlılığın doğal bir parçasıdır. Ancak demans ilerledikçe kişi kelimeleri yanlış kullanabilir, anlamlarını unutabilir ya da cümleleri tamamlayamaz hale gelir. Engineer, "Yaşlanmada kelime unutkanlığı geçicidir; demansta ise kişi sık kullandığı sözcükleri bile hatırlayamaz," diyor.

5. Kişilikte Belirgin Değişimler Görülüyorsa

Yaşlandıkça sabırsızlık veya hassasiyet artabilir. Ancak demansta bu değişiklikler çok daha belirgindir. Kişi şüpheci, kaygılı, içine kapanık ya da depresif hale gelebilir. Daha önce keyif aldığı şeylerden uzaklaşabilir, kolayca sinirlenebilir veya tanıdık ortamlarda bile huzursuzluk hissedebilir.