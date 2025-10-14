Sürekli aynı sorular, unutkanlık ve ruh hali değişimi… Uzmanlar uyarıyor: Bu belirtiler yaşlılık değil
Günlük hayatın telaşında anahtarın yerini unutmak, bir ismi hatırlayamamak ya da konuşurken kelimeyi dilinin ucunda hissedip bulamamak... Bunlar çoğu zaman sıradan ayrıntılardır. Her unutkanlık yaşlılığın doğal sonucu değildir. Uzmanlar yaşlanmanın doğal etkileriyle zihinsel gerileme arasındaki farkı erken fark etmenin, hastalığın ilerleyişini yavaşlatmada kritik rol oynadığını vurguluyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.10.2025 11:32