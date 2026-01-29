Şubat 2026 askerlik yerleri belli oluyor! MSB e-Devlet sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 06:41 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Şubat 2026 celbi kapsamında askere alınacak yükümlüler için beklenen takvim netleşti. Milli Savunma Bakanlığı, sınıflandırma sonuçlarını 29 Ocak 2026 tarihinde e-Devlet üzerinden erişime açacak. Yedek subay, yedek astsubay adayları ile erler, askerlik yerlerini aynı gün saat 10.00'dan itibaren sorgulayabilecek; sevkler ise ilk grup için 5 Şubat 2026 tarihinde başlayacak.

Şubat celbi kapsamında askere alınacak yükümlüler, askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Bedelli askerlik sonuçlarının ilan edilmesinin ardından, gözler yedek subay, yedek astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarına çevrildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) 2026 yılı faaliyet takvimi doğrultusunda Şubat 2026 askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih netleşti.

SINIFLANDIRMA SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIYOR 2026 Şubat celbi için başvuru sürecini tamamlayan yükümlüler, sınıflandırma sonuçlarının duyurulmasını bekliyor. MSB Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen takvime göre, Şubat celbi sonuçları 29 Ocak 2026 tarihinde ilan edilecek. Sonuçların, ilan günü en geç saat 10.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden sorgulanabilir olması bekleniyor.

ŞUBAT 2026 CELBİ SEVK TARİHLERİ BELLİ OLDU Sınıflandırma sonuçlarının açıklanmasının ardından yükümlüler, kendilerine belirlenen tarihlerde birliklerine teslim olacak. MSB tarafından paylaşılan sevk takvimi şu şekilde: Yedek Subay / Yedek Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup): 05 Şubat 2026 Er (2'nci Grup): 05 Mart 2026 Er (3'üncü Grup): 02 Nisan 2026