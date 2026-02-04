SSK, BAĞ-KUR emeklisine maaş farkları yattı: 3.119 TL hesapta! Kuruşu kuruşuna tablo
Milyonlarca emeklinin beklediği maaş farkı ödemeleri hesaplara yatırıldı. A Haber canlı yayınına katılan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in aktardığı bilgilere göre, en düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükseltilmesi sonrası oluşan ve 3 bin 119 liraya kadar ulaşan fark tutarları, özellikle 20 bin liranın altında maaş alan emeklilerin hesaplarına gece saatlerinden itibaren aktarılmaya başlandı.
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, emeklilerin merakla beklediği maaş farkı ödemelerine ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, ödemelerin büyük bölümünün gece saatlerinden sonra emeklilerin hesaplarına geçtiği ifade edildi.
YAKLAŞIK 5 MİLYON EMEKLİYİ KAPSIYOR
En düşük emekli maaşı alan yaklaşık 5 milyon emekli için fark ödemeleri tamamlandı. Daha önce 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükseltilmesi sonrası oluşan fark kapsamında, emeklilere en fazla 3 bin 119 liraya kadar ek ödeme yapıldı.
20 bin liranın altında maaş alan tüm emeklilerin hesaplarında fark tutarlarının bulunduğu, ödemelerin bugün gerçekleştirildiği belirtildi.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN UYGULAMA DETAYI
SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını taban aylık üzerinden aldı. Kök maaşı 17 bin 827 liranın üzerinde olan emeklilere ise daha önce yüzde 12,19 zamlı maaş ödemeleri yapılmıştı. Bu grupta oluşan ve 3 bin 119 liraya kadar ulaşan fark tutarlarının ise ek ödeme takvimi kapsamında yatırıldığı bildirildi.
Düzenlemeden Yararlanan Kişi Sayısı Arttı
Daha önce en düşük emekli maaşı olan 16 bin 881 liradan yaklaşık 4 milyon 11 bin 700 kişi yararlanıyordu. Yeni düzenleme ile bu sayının 4 milyon 917 bine yükseldiği açıklandı. Yapılan artışın yıllık mali etkisinin ise toplam 110,2 milyar lira olacağı belirtildi.
Yeni uygulama, yüzde 12,19 zam sonrasında maaşı 20 bin liraya ulaşmayan ve kök maaşı 17 bin 827 liranın altında olan emeklileri kapsıyor.