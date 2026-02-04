SSK, BAĞ-KUR emeklisine maaş farkları yattı: 3.119 TL hesapta! Kuruşu kuruşuna tablo

En düşük emekli maaşı alan yaklaşık 5 milyon emekli için fark ödemeleri tamamlandı. Daha önce 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükseltilmesi sonrası oluşan fark kapsamında, emeklilere en fazla 3 bin 119 liraya kadar ek ödeme yapıldı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını taban aylık üzerinden aldı. Kök maaşı 17 bin 827 liranın üzerinde olan emeklilere ise daha önce yüzde 12,19 zamlı maaş ödemeleri yapılmıştı. Bu grupta oluşan ve 3 bin 119 liraya kadar ulaşan fark tutarlarının ise ek ödeme takvimi kapsamında yatırıldığı bildirildi.

Düzenlemeden Yararlanan Kişi Sayısı Arttı

Daha önce en düşük emekli maaşı olan 16 bin 881 liradan yaklaşık 4 milyon 11 bin 700 kişi yararlanıyordu. Yeni düzenleme ile bu sayının 4 milyon 917 bine yükseldiği açıklandı. Yapılan artışın yıllık mali etkisinin ise toplam 110,2 milyar lira olacağı belirtildi.

Yeni uygulama, yüzde 12,19 zam sonrasında maaşı 20 bin liraya ulaşmayan ve kök maaşı 17 bin 827 liranın altında olan emeklileri kapsıyor.