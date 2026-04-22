Sosyal yardımlara temmuz zammı: Kim, ne kadar alacak?

Sosyal yardımlara temmuz zammı: Kim, ne kadar alacak?

Memur ve memur emeklilerinin temmuz zammı için geri sayım başladı. Enflasyon tahminleri doğrultusunda artış oranının yüzde 12,86 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu artış yalnızca kamu çalışanlarını değil, sosyal destek alan milyonlarca vatandaşı ve dolaylı olarak özel sektör gelirlerini de etkileyecek.

Temmuz ayında gerçekleşecek "büyük güncelleme"nin yol haritası netleşmeye başladı. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcılarıyla yaptığı son anket, sadece memurları değil; sosyal yardım alanlardan bedelli askerlik bekleyenlere kadar geniş bir kitlenin bütçesini doğrudan etkileyecek rakamları ortaya koydu. İşte kalem kalem yeni gelir tablosu...

İLK 6 AY VERİSİ ZAM ORANINI BELİRLİYOR Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, temmuz artışında belirleyici unsur, yılın ilk yarısındaki enflasyon olacak. Ocak-Mart döneminde enflasyon yüzde 10,04 olarak gerçekleşti. Kalan üç aylık veriye ilişkin beklentiler ise toplamda yüzde 17,08 seviyesine işaret ediyor. Bu tabloya göre memurlar: Yüzde 7 toplu sözleşme zammı

Yaklaşık yüzde 5,48 enflasyon farkı alacak ve toplam artış yüzde 12,86 seviyesine ulaşacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 70 BİN LİRAYA YAKLAŞIYOR Zamla birlikte kamu görevlilerinin maaşları yeniden hesaplanacak. En düşük memur maaşı: 61.890 TL → 69.849 TL

61.890 TL → 69.849 TL Toplu Sözleşme İkramiyesi: Aylık ödeme 1.107 TL seviyesine ulaşacak. Bu artış, maaş katsayısına bağlı tüm ödemelere doğrudan yansıyacak.

Memur maaş katsayısındaki değişim, emeklilerin de gelir hanesine artı olarak yansıyacak. En düşük memur emeklisi aylığı, ek ödemeler dahil edildiğinde 27.772 TL'den 31.343 TL'ye tırmanacak. Özellikle emekli doktorların aldığı ilave ödemelerdeki artış dikkat çekici: Uzman Olmayan Doktorlar: 31.327 TL

31.327 TL Uzman Doktorlar: 40.725 TL