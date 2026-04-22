Sosyal yardımlara temmuz zammı: Kim, ne kadar alacak?

Memur ve memur emeklilerinin temmuz zammı için geri sayım başladı. Enflasyon tahminleri doğrultusunda artış oranının yüzde 12,86 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu artış yalnızca kamu çalışanlarını değil, sosyal destek alan milyonlarca vatandaşı ve dolaylı olarak özel sektör gelirlerini de etkileyecek.

Temmuz ayında gerçekleşecek "büyük güncelleme"nin yol haritası netleşmeye başladı. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcılarıyla yaptığı son anket, sadece memurları değil; sosyal yardım alanlardan bedelli askerlik bekleyenlere kadar geniş bir kitlenin bütçesini doğrudan etkileyecek rakamları ortaya koydu.

İşte kalem kalem yeni gelir tablosu...

İLK 6 AY VERİSİ ZAM ORANINI BELİRLİYOR

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, temmuz artışında belirleyici unsur, yılın ilk yarısındaki enflasyon olacak. Ocak-Mart döneminde enflasyon yüzde 10,04 olarak gerçekleşti. Kalan üç aylık veriye ilişkin beklentiler ise toplamda yüzde 17,08 seviyesine işaret ediyor.

Bu tabloya göre memurlar:

  • Yüzde 7 toplu sözleşme zammı
  • Yaklaşık yüzde 5,48 enflasyon farkı

alacak ve toplam artış yüzde 12,86 seviyesine ulaşacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 70 BİN LİRAYA YAKLAŞIYOR

Zamla birlikte kamu görevlilerinin maaşları yeniden hesaplanacak.

  • En düşük memur maaşı: 61.890 TL → 69.849 TL
  • Toplu Sözleşme İkramiyesi: Aylık ödeme 1.107 TL seviyesine ulaşacak.

Bu artış, maaş katsayısına bağlı tüm ödemelere doğrudan yansıyacak.

Memur maaş katsayısındaki değişim, emeklilerin de gelir hanesine artı olarak yansıyacak. En düşük memur emeklisi aylığı, ek ödemeler dahil edildiğinde 27.772 TL'den 31.343 TL'ye tırmanacak.

Özellikle emekli doktorların aldığı ilave ödemelerdeki artış dikkat çekici:

  • Uzman Olmayan Doktorlar: 31.327 TL
  • Uzman Doktorlar: 40.725 TL
AİLE YARDIMLARI VE EK ÖDEMELER ARTIYOR

Memurlara yapılan sosyal ödemelerde de dikkat çeken artışlar bekleniyor.

Aile yardımı kalemleri:

  • Eş yardımı: 3.154 TL → 3.560 TL
  • 0-6 yaş çocuk: 693 TL → 783 TL
  • 6 yaş üstü çocuk: 346 TL → 391 TL

Eşi çalışmayan ve iki küçük çocuğu olan bir memurun toplam aile yardımı:

4.542 TL → 5.126 TL seviyesine çıkacak.

EMEKLİ MAAŞLARINDA DA ARTIŞ BEKLENİYOR

Memur maaş katsayısındaki yükseliş, emekli aylıklarına da yansıyacak.

En düşük memur emeklisi aylığı:

27.772 TL → 31.343 TL

Ek ödemelerle birlikte toplam gelirde belirgin bir artış oluşacak.

SOSYAL YARDIMLARDA YENİ DÖNEM

Zam oranı yalnızca maaşları değil, birçok sosyal destek kalemini de değiştirecek.

Sosyal Yardım Kalemi Mevcut (TL) Tahmini Temmuz (TL)
65 Yaş Aylığı 6.393 7.215
Evde Bakım Desteği 13.878 15.663
Engelli Aylığı (%70+ ) 7.655 8.639
SED (İlköğretim) 9.889 11.161
ÇOCUK DESTEKLERİ VE EĞİTİM ÖDEMELERİ YÜKSELİYOR

Ailelere verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de zamdan payını alacak.

  • Okul öncesi: 6.592 TL → 7.440 TL
  • İlköğretim: 9.889 TL → 11.161 TL
  • Ortaöğretim: 10.548 TL → 11.905 TL
  • Üniversite: 11.867 TL → 13.393 TL

Bu kalemler, özellikle dar gelirli aileler için önemli bir destek unsuru olmaya devam edecek.

KIDEM TAZMİNATI VE BEDELLİ ASKERLİK DE ARTACAK

Memur maaş katsayısına bağlı olarak farklı ödemelerde de yükseliş yaşanacak.

  • Kıdem tazminatı tavanı: 64.948 TL → 73.301 TL
  • Bedelli askerlik ücreti: 416.361 TL → 469.905 TL

Damga vergisi kesilmiş olarak yıllık en çok 72 bin 744 lira kıdem tazminatı ödenecek.

Bu artışlar, kamu maaş katsayısının ekonomideki geniş etkisini bir kez daha ortaya koyuyor.

Editörün Notu: Bu rakamlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahminleri üzerinden hesaplanmıştır. Kesin rakamlar, temmuz ayı başında açıklanacak olan 6 aylık resmi enflasyon verisiyle netlik kazanacaktır.

