Songül Öden’in kızı Larin 2 yaşında! Ünlü oyuncudan kalpleri ısıtan paylaşım

Giriş Tarihi: 28 Ocak 2026 18:49 ahaber.com.tr Haber Merkezi

44 yaşında anne olan oyuncu Songül Öden, 2 yaşına giren kızı Sone Larin için sosyal medyada duygusal bir mesaj paylaştı. "Bugün iki yaşındasın kadife kızım" sözleriyle başlayan paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Başarılı oyuncu Songül Öden, bu kez bir proje ya da rolüyle değil, anneliğiyle gündeme geldi. Öden, 27 Ocak'ta iki yaşına basan kızı Sone Larin için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı.

Gözlerden Uzak Bir Aile Hayatı "Umutsuz Ev Kadınları", "Gümüş", "Mükemmel Çift" ve "Oğlum" gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Songül Öden, 2020 yılında iş insanı Arman Bıçakçı ile evlenmişti. Çift, bir süre sonra bebek beklediklerini açıklayarak mutluluklarını paylaşmıştı.

Öden, 44 yaşında ilk kez anne olmuş ve 27 Ocak'ta kızı Sone Larin'i kucağına almıştı. Ünlü oyuncu, özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

"Zaman Sen Geldiğinden Beri Başka Akıyor" Sosyal medya hesabından kızıyla birlikte çekilen fotoğrafları art arda paylaşan Öden, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bugün iki yaşındasın kadife kızım; ayakların biraz daha yere basıyor ama kalbin hâlâ gökyüzünde. Koşuyorsun, düşüyorsun, kalkıyorsun; her seferinde dünyaya yeniden inanarak… Ve zaman sen geldiğinden beri başka akıyor. Daha yavaş, daha gerçek, daha kalpten. Dünyadaki bütün iyilikler ve güzellikler etrafında olsun. Bize de sağlıklı bir ömür diliyorum. Merhametimizle, sevgimizle ve şefkatimizle sana uzun zaman eşlik edebilmek için…"