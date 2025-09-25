Sonbahar kendini hissettirmeye başladı! Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek: O illerde sağanak yağış uyarısı yapıldı
Kışın ilk işaretleri geliyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere 11 il için saatli uyarı yayımladı. Hafta sonuyla birlikte sıcaklıklar düşerken, yağışların ardı arkası kesilmeyecek. İstanbul'da sıcaklıklar 6-8 derece birden düşüyor, sağanak yağışlar ve kuvvetli rüzgar kapıda. Peki hangi illerde sağanak yağış bekleniyor? İşte 25 Eylül hava durumu detayları...
Giriş Tarihi: 25.09.2025 09:42
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 09:44