Sonbahar kendini hissettirmeye başladı! Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek: O illerde sağanak yağış uyarısı yapıldı

Kışın ilk işaretleri geliyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere 11 il için saatli uyarı yayımladı. Hafta sonuyla birlikte sıcaklıklar düşerken, yağışların ardı arkası kesilmeyecek. İstanbul'da sıcaklıklar 6-8 derece birden düşüyor, sağanak yağışlar ve kuvvetli rüzgar kapıda. Peki hangi illerde sağanak yağış bekleniyor? İşte 25 Eylül hava durumu detayları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.09.2025 09:42 Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 09:44
Türkiye kışa hazırlanıyor! İstanbul'da yaz havası sona eriyor, sıcaklıklar birden düşüyor. Meteoroloji sağanak yağış beklenen illeri sıraladı. Kuzeyde yağmur etkili olurken, güneyde ise güneşli hava hakim olacak. Peki hafta sonu planları olanlar için hava nasıl olacak? Sis ve pus uyarı yapıldı. İşte bölge bölge hava durumu raporu…

YAĞIŞLARIN ARDI ARKASI KESİLMEYECEK

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede, yağışların önümüzdeki günlerde hız kesmeden devam edeceğini vurguladı. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün ve sonraki günlerde yağışlı sistemler İstanbul'da, özellikle de ülkemizin kuzey kesimlerinde etkisini sürdürecek. İstanbul'da gece saatlerinden sonra yani bu gece ve yarın aralıklarla hafif, çok kuvvetli olmayan, zaman zaman havanın kapalı olduğu, zaman zaman çisenti şeklinde çok zayıf olan yağışlar başlıyor. Artık ardı arkası kesilmeyecek. İstanbul'da güneşi çok daha az göreceğiz."

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, bugün itibarıyla yurdun kuzey bölgeleri yağışlı havanın etkisi altına giriyor. İstanbul'da hafta boyunca aralıklarla sağanak yağış beklenirken, bu sistem yalnızca İstanbul'la sınırlı kalmayacak. Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Sinop, Samsun, Kastamonu, Trabzon, Rize ve Artvin'de de gök gürültülü sağanaklar etkili olacak. Diğer bölgelerde ise güneşli ve açık hava hakim olacak.

İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR ARALIKSIZ DEVAM EDECEK

İstanbul'da haftalardır yaz havası yaşanırken, AKOM'un son raporuna göre 25 Eylül Perşembe günü itibarıyla kentte sıcaklıklar 26-28°C seviyelerinden 20°C'nin altına kadar geriliyor. Poyrazın sert esmesiyle rüzgar hızının yer yer 50 km/s'ye ulaşacağı, hafta boyunca ise kuzeyli yönlerden zaman zaman fırtına (40-65 km/s) şeklinde etkili olacağı öngörülüyor.

26 Eylül Cuma günü çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu bir hava beklenirken, 27 Eylül Cumartesi yerel yağışlar görülecek. 28 Eylül Pazar günü çok bulutlu ve aralıklı yağmur geçişleri bekleniyor. 29 Eylül Pazartesi günü yağışın kesilmesi ve parçalı bulutlu gökyüzü öngörülüyor.

