Sonbahar kendini hissettirmeye başladı! Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek: O illerde sağanak yağış uyarısı yapıldı

YAĞIŞLARIN ARDI ARKASI KESİLMEYECEK

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede, yağışların önümüzdeki günlerde hız kesmeden devam edeceğini vurguladı. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün ve sonraki günlerde yağışlı sistemler İstanbul'da, özellikle de ülkemizin kuzey kesimlerinde etkisini sürdürecek. İstanbul'da gece saatlerinden sonra yani bu gece ve yarın aralıklarla hafif, çok kuvvetli olmayan, zaman zaman havanın kapalı olduğu, zaman zaman çisenti şeklinde çok zayıf olan yağışlar başlıyor. Artık ardı arkası kesilmeyecek. İstanbul'da güneşi çok daha az göreceğiz."