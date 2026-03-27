Son hali yürek sızlattı: Yeşilçam yıldızı Serpil Örümcer'den yardım çağrısı
70'li yılların film ve ses sanatçısı Serpil Örümcer, son dönemde yaşadığı maddi zorluklarla gündeme gelmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile kamuoyuna seslenen Örümcer, evinin kentsel dönüşüme girdiğini söyleyerek yardım çağrısında bulundu.
1970'li yılların parlayan yıldızı, Türk sineması ve sahnelerinin unutulmaz ismi Serpil Örümcer, yaşadığı maddi imkansızlıklar ve barınma sorunuyla gündeme bomba gibi düştü. Bir zamanlar "Bayan Bacak" lakabıyla fırtınalar estiren sanatçı, hakkında çıkan "kendisine ev tahsis edildiği" yönündeki haberleri yalanlayarak yardım çağrısında bulundu.
"DAYALI DÖŞELİ EV HABERLERİ ASILSIZ"
Sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile kamuoyuna seslenen Örümcer, kendisine eşyalı bir ev verildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, durumunun sanılandan çok daha ciddi olduğunu vurguladı. Usta sanatçının son hali ise görenlerin yüreğini sızlattı.
"BÜTÇEM KİRALARA YETMİYOR"
Kentsel dönüşüm nedeniyle mevcut evini de boşaltmak zorunda kalan sanatçı, "Çok az zamanım var" diyerek yeni bir eve taşınacak bütçesinin olmadığını ifade etti.
Örümcer, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Ben 70'li yılların film ve ses sanatçısı Serpil Örümcer'im. Bazı haberlerde bana dayalı döşeli ev verildiği söyleniyor ama bu doğru değil. Şu anda kirada oturuyorum. Ne yazık ki yaşadığım ev de kentsel dönüşüme girdi ve taşınmak için çok az zamanım kaldı. Yeni bir kiralık ev arıyorum ancak kiralar çok yüksek, bütçem yeterli değil. Bu yüzden resimlerimi, kasetlerimi ve üzerinde fotoğrafım olan bir saati satıyorum. Bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun."
SERPİL ÖRÜMCER KİMDİR?
1967 yılında katıldığı güzellik yarışmasında elde ettiği dereceyle sanat dünyasına adım atan Serpil Örümcer, hem oyunculuk hem de şarkıcılık kariyerinde büyük başarılar elde etmişti.
70'li yılların popüler kültüründe derin izler bırakan Örümcer, uzun süredir geçim sıkıntısıyla mücadele ediyor.