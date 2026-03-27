Son hali yürek sızlattı: Yeşilçam yıldızı Serpil Örümcer'den yardım çağrısı

Sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile kamuoyuna seslenen Örümcer, kendisine eşyalı bir ev verildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, durumunun sanılandan çok daha ciddi olduğunu vurguladı. Usta sanatçının son hali ise görenlerin yüreğini sızlattı.

Örümcer, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ben 70'li yılların film ve ses sanatçısı Serpil Örümcer'im. Bazı haberlerde bana dayalı döşeli ev verildiği söyleniyor ama bu doğru değil. Şu anda kirada oturuyorum. Ne yazık ki yaşadığım ev de kentsel dönüşüme girdi ve taşınmak için çok az zamanım kaldı. Yeni bir kiralık ev arıyorum ancak kiralar çok yüksek, bütçem yeterli değil. Bu yüzden resimlerimi, kasetlerimi ve üzerinde fotoğrafım olan bir saati satıyorum. Bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun."