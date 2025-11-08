Viral Galeri Viral Liste ŞOK 8 Kasım aktüel kataloğunda sürücülere özel fırsat! Oto bakım ürünlerinde büyük indirim: Cam suyu, antifriz, oto süpürge…

ŞOK 8 Kasım aktüel kataloğunda sürücülere özel fırsat! Oto bakım ürünlerinde büyük indirim: Cam suyu, antifriz, oto süpürge…

ŞOK Marketler 8-11 Kasım 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu satışa sundu. ŞOK, bu hafta sonu otomobil bakımına yönelik ürünlerle dikkat çekiyor. Haftalık indirimli ürünleri takip edenler için katalogda birbirinden avantajlı fırsatlar yer alıyor. Peki ŞOK hafta sonu fırsatlarında neler var? İşte aktüel katalog ve fiyat listesi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.11.2025 10:51
ŞOK 8 Kasım aktüel kataloğunda sürücülere özel fırsat! Oto bakım ürünlerinde büyük indirim

ŞOK marketin 8-11 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak cazip indirimleri, alışveriş tutkunlarının ilgisini çekiyor. Güncel aktüel broşürde oto bakım malzemelerinden ev ihtiyaçlarına kadar pek çok üründe cazip fiyatlar bulunuyor. Peki bu hafta sonu ŞOK fırsatlarında neler var, hangi ürün kaç TL? İşte ŞOK 8-11 Kasım aktüel kataloğu ve fiyat listesi…

ŞOK 8 Kasım aktüel kataloğunda sürücülere özel fırsat! Oto bakım ürünlerinde büyük indirim

8-11 KASIM ŞOK AKTÜEL KATALOG

Fakir Oto Cam Suyu 5 L: 139 TL

Fakir Radyatör Antifrizi 3 L: 169 TL

Fakir Araç Kışlık Bakım Ürünleri 500 ml: 50 TL

Araç İçi Hava Temizleyici: 149 TL

Araç İçi Düzenleyici: 129 TL

Oto Cam Sileceği 45-50,55 cm: 59,95 TL

Aprilla Şarjlı Oto Süpürge: 499 TL

Araç Çöp Kovası: 75 TL

Kaporta Göçük Düzeltici: 50 TL

ŞOK 8 Kasım aktüel kataloğunda sürücülere özel fırsat! Oto bakım ürünlerinde büyük indirim

Kompresör (Analog Basınç Göstergeli): 649 TL

Kriko 1,5 Ton Cırcırlı: 499 TL

Üçgen Reflektör Lambası: 399 TL

Araç İçi Ambiyans Led Aydınlatma: 229 TL

Direksiyon Kılıfı: 129 TL

Araç İçi Temizleme Fırçası 5'li Set: 100 TL

Araç İçi Temizleme Fırçası: 50 TL

Kör Nokta Aynası 2'li: 39 TL

Dikiz Aynası Telefon Tutucu: 119 TL

ŞOK 8 Kasım aktüel kataloğunda sürücülere özel fırsat! Oto bakım ürünlerinde büyük indirim

Xiaomi Smart Space Heater S Akıllı Elektrikli Isıtıcı: 6.399 TL

Minisan 2100 Watt 3 Çubuk Quartz Soba: 1.449 TL

Minisan 2500 Watt 5 Çubuk Quartz Soba: 1.749 TL

Kiwi KHT-8415 2000 W Elektrikli Fanlı Isıtıcı: 549 TL

Altus AL 11 RD Yağlı Radyatör: 3.099 TL

Raks Mika WS200 2300 W Duvar Tipi Isıtıcı: 1.599 TL

UFO S/24 Infrared 2400 Watt Isıtıcı: 4.799 TL

ŞOK 8 Kasım aktüel kataloğunda sürücülere özel fırsat! Oto bakım ürünlerinde büyük indirim

Regal Cm 70101 7 Kg 1000 Devir Çamaşır Makinesi: 12.799 TL

Dijitsu 75SB9800 4K Ultra HD 75" Android Smart LED TV: 29.999 TL

Dijitsu 55DG 22000 4K Ultra HD 55" Google Smart LED TV: 15.499 TL

Altus ALK 471 XE Kombi 490 Litre No Frost Buzdolabı: 29.299 TL

Altus AL 8103 8 Kg 1000 Devir Çamaşır Makinesi: 17.299 TL

Dijitsu DBD 250K 174 Litre Kombi Buzdolabı: 12.999 TL

SON DAKİKA