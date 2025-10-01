Viral Galeri Viral Liste Ünlü sanatçı Sinan Akçıl'dan Berat Albayrak’a övgü dolu sözler! "Ülkem adına gurur duyduğum genç adam"

Ünlü şarkıcı ve besteci Sinan Akçıl, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak ile görüştü. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Akçıl, Berat Albayrak için övgü dolu sözlerde bulundu. Berat Albayrak ile 3 saat sohbet ettiğini belirten Akçıl, 'Bilinen ve bilinmeyen yaptıkları ile ülkem adına gurur duyduğum bir genç adam o. 47 yaşına iki bakanlık sığdırmış bir siper adamı' ifadelerini kullandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.10.2025 08:58
Pop müziğinin sevilen sanatçısı Sinan Akçıl, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak ile bir araya geldi.

Ünlü sanatçı, konuya ilişkin o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Akçıl, paylaşımında, şu ifadeleri kullandı: "3 saat baş başa inanılmaz bir sabah sohbeti gerçekleştirdik. Bilinen ve bilinmeyen yaptıkları ile ülkem adına gurur duyduğum bir genç adam o.

47 yaşına iki bakanlık sığdırmış bir siper adamı. Şimdi de NUN Okulları ile bir neslin, inanılmaz bir okulda yetişmesine köprü ve vesile oluyor."

