Ünlü sanatçı Sinan Akçıl'dan Berat Albayrak’a övgü dolu sözler! "Ülkem adına gurur duyduğum genç adam"
Ünlü şarkıcı ve besteci Sinan Akçıl, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak ile görüştü. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Akçıl, Berat Albayrak için övgü dolu sözlerde bulundu. Berat Albayrak ile 3 saat sohbet ettiğini belirten Akçıl, 'Bilinen ve bilinmeyen yaptıkları ile ülkem adına gurur duyduğum bir genç adam o. 47 yaşına iki bakanlık sığdırmış bir siper adamı' ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 01.10.2025 08:58