Sıkıcı sohbetlerin beyne şaşırtan etkisi: Sandığınızdan daha çok keyif veriyor

Giriş Tarihi: 17 Nisan 2026 17:11 ahaber.com.tr Haber Merkezi

İlk bakışta sıkıcı görünen konular hakkında yapılan sohbetler düşündüğümüz kadar sıkıcı olmayabilir. 1800 kişiyle yapılan kapsamlı bir araştırma, insanların sıkıcı olacağını düşündükleri konuşmalardan bile beklediklerinden daha fazla keyif aldığını ortaya koydu.

Bir sohbetin keyifli olup olmayacağını çoğu zaman konuşulacak konuya bakarak tahmin ederiz. Ancak yapılan yeni bir araştırma, insanların sıkıcı olacağını düşündükleri konuşmalardan bile çoğu zaman beklediklerinden daha fazla keyif aldığını ortaya koydu. Araştırma sonuçlarına göre, konu ilgi çekici olmasa bile başka biriyle sohbet etmek tek başına beklenenden daha olumlu bir deneyime dönüşebiliyor.

1800 KİŞİYLE YAPILAN KAPSAMLI ARAŞTIRMA Çalışma, Michigan Üniversitesi sosyal bilimci Elizabeth Trinh ve ekibi tarafından yürütüldü. Araştırmaya ABD'deki Cornell Üniversitesi ile Fransa'daki INSEAD işletme okulundan akademisyenler de katıldı. Araştırmacılar toplam 1800 katılımcıyla dokuz farklı deney gerçekleştirdi. Amaç, insanların sohbetlere dair beklentileri ile gerçek deneyimleri arasındaki farkı ölçmekti. İlk deneyde katılımcılardan spor, filmler, sosyal medya, yapay zeka, tarih, kitap, seyahat gibi konulara ne kadar ilgi duyduklarını sıralamaları istendi. Daha sonra araştırmacılar, bir kişinin ilginç bulduğu ancak diğerinin sıkıcı gördüğü konular üzerinden katılımcıları eleştirdi. Her çift yaklaşık 5 dakika sohbet etti. Sohbetten önce katılımcılara şu soru soruldu: "Bu konuşmadan ne kadar keyif alacağınızı düşünüyorsunuz?" Sohbet bittikten sonra ise aynı sorunun gerçek deneyime göre yanıtlanması istendi.

BEKLENTİLERLE GERÇEK DENEYİM AYNI ÇIKMADI Araştırmada beklenen sonuç kısmen doğrulandı. Konuya ilgi duyan kişiler sohbetten gerçekten keyif aldı. Ancak asıl dikkat çekici sonuç, konuyu sıkıcı bulan kişilerde ortaya çıktı. Bu kişiler de sohbetten tahmin ettiklerinden daha fazla keyif aldıklarını söyledi. Üstelik birçok katılımcı aynı kişiyle aynı konu hakkında tekrar konuşmaya da istekli olduğunu belirtti. Araştırmanın eş yazarı Elizabeth Trinh bu durumu şöyle açıklıyor: "Bir konu sıkıcı görünüyorsa konuşmanın da sıkıcı olacağını varsayıyoruz. Ancak insanların gerçek deneyimi çoğu zaman bundan daha olumlu oluyor."

FARKLI İHTİMALLER DE TEST EDİLDİ Bilim insanları bu sonucun başka nedenlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamak için deneyleri farklı şekillerde tekrar etti. Örneğin bazı deneylerde: İki kişinin de sıkıcı bulduğu konular seçildi.

seçildi. Bazı katılımcılara konuyu değiştirme özgürlüğü verildi.

verildi. Bazı sohbetler tanıdık kişiler, bazıları ise yabancılar arasında gerçekleşti. Tüm bu farklı senaryolarda sonuç değişmedi. Katılımcılar, sıkıcı olacağını düşündükleri sohbetlerin keyfini sürekli olarak hafife aldı.

SOHBET ETMEK NEDEN KEYİFLİ GELİYOR? Araştırmacılara göre bunun nedeni oldukça basit olabilir. İnsanlar çoğu zaman konuşulan konudan değil, başka biriyle kurulan etkileşimin kendisinden keyif alıyor. Araştırmanın bir bölümünde katılımcılara yalnızca bir sohbetin metni okutuldu veya videosu izletildi. Bu durumda deneyim gerçekten bekledikleri kadar sıkıcı çıktı. Bu sonuç sohbetin keyfini artıran şeyin çoğu zaman konu değil, karşılıklı etkileşim olduğunu gösteriyor.

GÜNLÜK HAYATTAKİ KISA SOHBETLERİ KÜÇÜMSEMEYİN Araştırmacılar, insanların çoğu zaman küçük sohbet fırsatlarını gereksiz gördüğünü söylüyor. Oysa kısa bir sohbet bile beklenenden daha olumlu bir deneyim yaratabiliyor. Elizabeth Trinh'e göre bu durum günlük hayat için önemli bir mesaj içeriyor: "Kahve makinesinin başında bir iş arkadaşımızla, asansörde bir komşumuzla ya da bir etkinlikte bir yabancıyla konuşmayı atlarsak küçük bağlantı anlarını kaçırıyor olabiliriz."