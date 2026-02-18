Şiirlerle süslenen tarihi adetler: Osmanlı’da Ramazan kültürü ve edebiyatı

Onur Çetin'in Türk Ekini Dergisi'nde yayımlanan "Geçmişten Bugüne Ramazan Gelenekleri ve Geleneklerin Yaşatılarak Geleceğe Aktarılmasına Dair Öneriler" başlıklı çalışmasına göre Osmanlı, Ramazan-ı Şerif'i baş tacı ederdi. Ay gelince yalnız takvim değişmezdi; çarşıdan saraya, mahalleden medreseye kadar her yerde farklı bir hava eserdi.

🪨 SADAKA TAŞLARI: İNCELİĞİN SEMBOLÜ

Osmanlı şehirlerinde cami avlularında, vakıf bahçelerinde ya da fakir mahallelerde bir metreye yakın, üstü oyuk taşlar bulunurdu. Sadaka taşları, ihtiyacını dile getiremeyenlere destek olmak için düşünülmüş zarif bir çözümdü. Yardım yapmak isteyenler, gece vakti kimse görmeden parayı bırakırdı.

İhtiyaç sahibi ise yalnızca gereksinimi kadarını alırdı. Alan da veren de birbirini bilmezdi. Ramazan ayında bu taşlar daha da önem kazanır, yardımlaşma görünmez bir köprüyle sürerdi.