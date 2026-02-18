TÜRKİYE'DE EN SICAK YER KARADENİZ

Uzman, Karadeniz'de sıcaklıkların 20 dereceye kadar çıktığını belirtti. Değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:

"Gün içerisinde de çok değişmeyecek o sıcaklıklar. O civarlarda seyrediyor. Genel olarak ama Batı'da da yavaş yavaş sıcaklıklar artmaya başlayacak. Ama şu anda şu saatler itibarıyla Trabzon'da 20 derecelik bir hava sıcaklığı var. Ve yani orada şöyle söylenir zaten "Kıbleden esiyor." "Kıble yaptı bugün." Yani güneyli rüzgarlar Karadeniz'de hep kıbleden esiyor deriz. Biz Batı'da hep güneyli esen rüzgarları Lodos diye adlandırıyoruz ama hepsi Lodos değil. Lodos güneybatılı bir rüzgar aslında."