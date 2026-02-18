Sıcaklıklar çakılıyor, İstanbul'da kar yağışı etkili! Ramazan’da hava nasıl olacak?
Türkiye genelinde kuvvetli sağanak, fırtına ve ani sıcaklık düşüşü etkili oluyor. Lodosun saatte 75 kilometreye ulaşması beklenirken, İstanbul'da kar yağışları dikkat çekti. Meteoroloji uzmanı Adil Tek, yeni yağış dalgasının özellikle Akdeniz ve Doğu Anadolu'ya kayacağını açıkladı. Uzman, Ramazan'da beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Meteorolojiye göre yurt genelinde yeni bir yağışlı ve soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor. Batı bölgelerde sıcaklıklar hızla düşerken, İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı, Ege ve Akdeniz'de kuvvetli sağanak görülüyor. Uyarılar ise peş peşe geldi. İşte bölge bölge hava durumu detayları…
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI
Hava sıcaklıklarının 3-4 derece seviyelerine gerilemesiyle birlikte İstanbul genelinde beklenen kar yağışı sabah saatleri itibarıyla etkisini göstermeye başladı. Özellikle yüksek kesimlerde tutan yağışın gün içinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Sürücüler için buzlanma ve görüş mesafesinde düşüş riski bulunuyor. Meteoroloji verilerine göre sıcaklıkların akşam saatlerinde daha da düşmesiyle birlikte kent genelinde kar yer yer kuvvetlenebilir.
MEGAKENTTE SICAKLIKLAR 3 DERECEYE İNECEK
Meteoroloji uzmanı Adil Tek, İstanbul'da sabah saatlerinde 11 derece civarında olan havanın kısa sürede 7 dereceye indiğini belirtti. Tek, kuzeyli rüzgarların etkisini artırdığını vurgulayarak gün içerisinde sıcaklıkların 3-4 derecelere kadar düşeceğini vurguladı. Uzman, Avrupa Yakası'nda soğumanın daha hızlı hissedildiğini, akşam saatlerinde sıcaklığın tekrar 6 derece civarına çıkacağını ifade etti.
TRAKYA'DA KAR BAŞLADI
Tek, Edirne ve Kırklareli'nde kar yağışının etkili olduğunu belirtti. Bursa ve Balıkesir hattında ise karın daha çok havada görüleceğini söyledi. Trakya'da karın zeminde tutmaya başladığını ama yollarda büyük sorun oluşturacak bir kar beklenmediğinin altının çizdi.
BATI BÖLGELERDE YAĞIŞLAR KESİLİYOR
Tek, öğleden sonra batı bölgelerde yağışın zayıflayacağını, Marmara'da ise yarın sabah tamamen sona ereceğini dile getirdi. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Dünden bu yana devam eden, özellikle dün öğleden sonra başlayan yağışlar vardı. Ege'de kuvvetli oldu, yer yer 60 kilograma, 70 kilograma kadar çıktı. Antalya'da yine kuvvetli yağışlar vardı ve aslında dün sabah saatlerinde bu yeni gelen bir sistem vardı. Doğaya doğru kaydı diye. Özellikle Akdeniz'in doğusunda ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yağışlar bıraktı. O sistem biraz daha doğuya kaydı. Bu dün gelen yağışlı sistem öğleden sonra akşam saatlerinde Ege'nin güneyi ve Akdeniz'de kuvvetli yağışlar bıraktı ve hala bırakmaya devam ediyor. Alan biraz daha geniş, Şu anda mesela Muğla'nın güneyinde o turuncu alanlarda kuvvetli yağışlar görüyoruz. "