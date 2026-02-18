CANLI YAYIN
Sıcaklıklar çakılıyor, İstanbul'da kar yağışı etkili! Ramazan’da hava nasıl olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye genelinde kuvvetli sağanak, fırtına ve ani sıcaklık düşüşü etkili oluyor. Lodosun saatte 75 kilometreye ulaşması beklenirken, İstanbul'da kar yağışları dikkat çekti. Meteoroloji uzmanı Adil Tek, yeni yağış dalgasının özellikle Akdeniz ve Doğu Anadolu'ya kayacağını açıkladı. Uzman, Ramazan'da beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Meteorolojiye göre yurt genelinde yeni bir yağışlı ve soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor. Batı bölgelerde sıcaklıklar hızla düşerken, İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı, Ege ve Akdeniz'de kuvvetli sağanak görülüyor. Uyarılar ise peş peşe geldi. İşte bölge bölge hava durumu detayları…

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Hava sıcaklıklarının 3-4 derece seviyelerine gerilemesiyle birlikte İstanbul genelinde beklenen kar yağışı sabah saatleri itibarıyla etkisini göstermeye başladı. Özellikle yüksek kesimlerde tutan yağışın gün içinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Sürücüler için buzlanma ve görüş mesafesinde düşüş riski bulunuyor. Meteoroloji verilerine göre sıcaklıkların akşam saatlerinde daha da düşmesiyle birlikte kent genelinde kar yer yer kuvvetlenebilir.

MEGAKENTTE SICAKLIKLAR 3 DERECEYE İNECEK

Meteoroloji uzmanı Adil Tek, İstanbul'da sabah saatlerinde 11 derece civarında olan havanın kısa sürede 7 dereceye indiğini belirtti. Tek, kuzeyli rüzgarların etkisini artırdığını vurgulayarak gün içerisinde sıcaklıkların 3-4 derecelere kadar düşeceğini vurguladı. Uzman, Avrupa Yakası'nda soğumanın daha hızlı hissedildiğini, akşam saatlerinde sıcaklığın tekrar 6 derece civarına çıkacağını ifade etti.

TRAKYA'DA KAR BAŞLADI

Tek, Edirne ve Kırklareli'nde kar yağışının etkili olduğunu belirtti. Bursa ve Balıkesir hattında ise karın daha çok havada görüleceğini söyledi. Trakya'da karın zeminde tutmaya başladığını ama yollarda büyük sorun oluşturacak bir kar beklenmediğinin altının çizdi.

BATI BÖLGELERDE YAĞIŞLAR KESİLİYOR

Tek, öğleden sonra batı bölgelerde yağışın zayıflayacağını, Marmara'da ise yarın sabah tamamen sona ereceğini dile getirdi. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

YURT GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

"Dünden bu yana devam eden, özellikle dün öğleden sonra başlayan yağışlar vardı. Ege'de kuvvetli oldu, yer yer 60 kilograma, 70 kilograma kadar çıktı. Antalya'da yine kuvvetli yağışlar vardı ve aslında dün sabah saatlerinde bu yeni gelen bir sistem vardı. Doğaya doğru kaydı diye. Özellikle Akdeniz'in doğusunda ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yağışlar bıraktı. O sistem biraz daha doğuya kaydı. Bu dün gelen yağışlı sistem öğleden sonra akşam saatlerinde Ege'nin güneyi ve Akdeniz'de kuvvetli yağışlar bıraktı ve hala bırakmaya devam ediyor. Alan biraz daha geniş, Şu anda mesela Muğla'nın güneyinde o turuncu alanlarda kuvvetli yağışlar görüyoruz. "

EN RİSKLİ BÖLGE AKDENİZ HATTI

Adil Tek, kuvvetli yağışın odak noktasının Muğla'nın güneyi ve Doğu Akdeniz olacağını vurguladı. "Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve iç kesimlerde Kayseri-Nevşehir hattı kuvvetli yağış alacak." dedi. Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışların kara dönüşeceğini, gece saatlerinde Van ve çevresinde de kar görülebileceğini belirtti. "Örneğin Bingöl, Muş, Bitlis, Van, oralarda biraz daha yağmur şeklinde ama gece saatlerinde orada da yağışlar kar şeklinde dönüyor." ifadelerine yer verdi.

HAFTA SONU KAR GELİYOR

Uzman, geçici ısınmaya rağmen yeni bir soğuk dalganın yaklaştığını söyledi. "Aslında soğuk hava geldi, geçti. Biraz ısınıyor ama hafta sonu tekrar bir soğuk hava girişini görüyor olacağız. Cumartesi, Pazar günü yine Trakya'da o kar yağışını göreceğiz." dedi. Çanakkale ve Bursa bölgelerinde kar yağışlı beklendiğini dile getiren uzman, yağışın çok sürmeyeceğini belirtti.

"Yani bir gün Cumartesi sabahtan başlayıp Pazar günü sabah saatlerinde etkisini kaybeden bir sistem. Tabii sürekli kar yağışı değil o da. Ara ara geçişler şeklinde görüyor olacağız. Trakya beyaza bürünecek hafta sonu için gözüken tablo. Böyle ardından uzunca bir süre yağışlar artık etkisini kaybetmeye başlıyor. Çünkü üzerimize artık o geçtiğimiz yaz aylarında etkili olan yüksek basınç alanları üzerimize gelmeye başlıyor. Yüksek basınç alanlarının gelmesi demek yağış mekanizmasının çalışmaması demek. Önümüzdeki ayın sonuna doğru o yüksek basınçlar yağışları biraz daha azaltmış olacak." dedi.

RAMAZAN'DA HAVA NASIL OLACAK?

Adil Tek, uzun vadeli analizlere göre Ramazan ayında yağışların azalacağını ifade etti. Açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ramazan'da ülkemiz üzerine çok fazla yağış, yağmur şeklinde yağışlar görmeyeceğiz ama Hicaz'dan bol bol yağış haberleri gelecek gözüküyor. Yani bayramda mesela örneğin işte hac zamanı bayramda oralarda yağışlar bol olacak gözüküyor."

Ramazan'da havanın biraz daha ılıman ve yağışsız geçeceğini belirterek "o sokak iftarları yapılabilecek bir Ramazan gözüküyor önümüzde." dedi.

BAHAR HAVALARI NE ZAMAN GELECEK?

Meteoroloji uzmanı, Türkiye'nin bu yıl sert kış koşullarını yaşamadığını belirtti ve mart ayında sıcaklıkların mevsim normallerinin yaklaşık 1 derece üzerinde seyredeceğini vurguladı. Tek, bunun soğuk hava girişlerinin azalacağı anlamına geldiğini ifade ederek "'Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır' dedirtmeyecek" dedi.

Sistemin doğuya kaydığını söyleyen uzman, İstanbul'da kuzeyli rüzgarlarla sıcaklığın kısa süreli olarak 3-4 dereceye ineceğini, Ankara'da 6-10 derece arası yağmur görüleceğini, İzmir'de ise 9-14 derece aralığında aralıklı yağışların süreceğini belirtti.

TÜRKİYE'DE EN SICAK YER KARADENİZ

Uzman, Karadeniz'de sıcaklıkların 20 dereceye kadar çıktığını belirtti. Değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:

"Gün içerisinde de çok değişmeyecek o sıcaklıklar. O civarlarda seyrediyor. Genel olarak ama Batı'da da yavaş yavaş sıcaklıklar artmaya başlayacak. Ama şu anda şu saatler itibarıyla Trabzon'da 20 derecelik bir hava sıcaklığı var. Ve yani orada şöyle söylenir zaten "Kıbleden esiyor." "Kıble yaptı bugün." Yani güneyli rüzgarlar Karadeniz'de hep kıbleden esiyor deriz. Biz Batı'da hep güneyli esen rüzgarları Lodos diye adlandırıyoruz ama hepsi Lodos değil. Lodos güneybatılı bir rüzgar aslında."

METEOROLOJİ UYARILARI

Uyarı Türü Etkilenecek Bölgeler Beklenen Şiddet / Detay Olası Riskler
Kuvvetli Yağış İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Orta ve Doğu Akdeniz, Bitlis çevresi Yer yer kuvvetli Sel, su baskını, ulaşımda aksama
Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş'ın batısı Çok kuvvetli ve şiddetli Ani sel, taşkın, ciddi ulaşım sorunları
Kuvvetli Rüzgar / Fırtına Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları Kuzeyli yönlerden Çatı uçması, ağaç devrilmesi
Güneydoğu Anadolu dışındaki yerler 40–75 km/s kısa süreli fırtına Ulaşım aksaması, soba ve gaz zehirlenmeleri
Çığ Tehlikesi Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kar örtülü alanları Kar erimesi ve çığ riski Can ve mal kaybı riski, ulaşım kapanmaları
Toz Taşınımı Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu Yoğun toz taşınımı Hava kalitesinde düşüş, görüş mesafesi azalması, çamur yağışı
19 İLDE SARI KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 ili kuvvetli sağanak, fırtına ve kar yağışına karşı uyardı. Sarı kod verilen iller şöyle sıralandı: Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Burdur, Denizli, Hatay, Isparta, Mersin, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Sivas, Aksaray, Karaman, Osmaniye.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU TABLOSU

Bölge Genel Hava Durumu Kuvvetli Olay Şehirler ve Sıcaklık
Marmara Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, Trakya'da karla karışık yağmur ve yükseklerde kar Kuzeybatıdan kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına Çanakkale 9°C, Edirne 7°C, İstanbul 9°C, Kocaeli 12°C
Ege Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve kar Kıyılarda kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına Afyonkarahisar 8°C, Aydın 12°C, İzmir 13°C, Muğla 9°C
Akdeniz Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, kıyılarda gök gürültülü sağanak, yükseklerde kar Yer yer çok kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar, doğusunda toz taşınımı Adana 17°C, Antalya 17°C, Hatay 15°C, Isparta 11°C
İç Anadolu Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yükseklerde kar Güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına Ankara 10°C, Eskişehir 11°C, Konya 11°C, Sivas 11°C
Batı Karadeniz Çok bulutlu, yağmur; iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar Kıyılarda kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına Bolu 10°C, Düzce 13°C, Sinop 17°C, Zonguldak 13°C
Orta ve Doğu Karadeniz Çok bulutlu, yağmur; iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar İç kesimlerde kuvvetli rüzgar, çığ riski Amasya 13°C, Rize 19°C, Samsun 19°C, Trabzon 20°C
Doğu Anadolu Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur, yer yer kar Buzlanma, don ve çığ tehlikesi Erzurum 6°C, Kars 4°C, Malatya 12°C, Van 10°C
Güneydoğu Anadolu Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak Yer yer kuvvetli yağış ve toz taşınımı Diyarbakır 15°C, Gaziantep 11°C, Siirt 17°C, Şanlıurfa 16°C
