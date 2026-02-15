Sıcak su içmek zayıflatır mı? Her sabah içenleri şaşırtacak gerçek
Sosyal medyada hızla yayılan "her gün bir fincan sıcak su" akımı, kilo kaybından cilt temizliğine kadar pek çok fayda vadediyor. Uzmanlara göre sıcak su genelde güvenli ancak mucize değil. Asıl belirleyici olan yeterli su tüketimi.
Son dönemde sosyal medyada sıkça karşılaşılan bir öneri var: Güne bir fincan sıcak suyla başlamak. İçine limon, bal ya da başka bir şey katılmıyor. Sade ve doğal bir yöntem olarak sunuluyor. İddialar iddialı. Zayıflatıyor, cildi parlatıyor, ağrıları azaltıyor deniyor. Peki bilim ne söylüyor?
💧 SICAKLIK MI ÖNEMLİ SU MU?
Uzmanlara göre sıcak (kaynar olmayan) su içmek genellikle güvenli. Pek çok kişi bu alışkanlığın kendini daha iyi hissettirdiğini söylüyor. Ancak bu etkinin nedeni çoğu zaman sıcaklık değil, daha fazla su içmektir.
Mevcut araştırmalar, sıcak suyun susuzluğu gidermenin ötesinde özel bir sağlık faydası sunduğunu güçlü biçimde göstermiyor. Asıl önemli olan yeterli sıvı alımıdır. Su; sindirimi, dolaşımı, böbrek fonksiyonlarını ve kan basıncı dengesini destekler. Yeterli sıvı alımı genel sağlık için temel şarttır.
⚖️GERÇEKTEN KİLO VERDİRİR Mİ?
"Sıcak su yağ yakar" iddiasını destekleyen güçlü bilimsel kanıt yok. Daha fazla su içmek tokluk hissini artırabilir ve şekerli içeceklerin yerine geçtiğinde kalori alımını azaltabilir. Ancak sıcak suyun tek başına zayıflattığına dair veri bulunmuyor.
🤒BOĞAZ AĞRISINDA ETKİLİ Mİ?
Sıcak sıvıların boğaz ağrısını hafifletebildiğine dair daha net bulgular var. Isı, tahriş olmuş dokuyu yatıştırır ve mukusu gevşetebilir. Bu durum burun tıkanıklığının azalmasına yardımcı olabilir. Ancak bu etki yalnızca sıcak suya özgü değildir. Sıcak çay ve bitki çayları da benzer rahatlama sağlar.