Sıcak su içmek zayıflatır mı? Her sabah içenleri şaşırtacak gerçek

✨CİLT İÇİN "DETOKS" İDDİASI

Sıcak su içmenin cildi temizlediğine dair doğrudan bilimsel kanıtı bulunmuyor. Vücudun detoksifikasyon süreci karaciğer ve böbrekler tarafından yürütülür. Suyun sıcak ya da soğuk olması bu süreci değiştirmez.

✅️Doğru olan şu: Yeterli su tüketimi cildin elastikiyetini destekler ve kuruluğu azaltır.

❌️Yanlış olan şu: Suyun sıcaklığı cilt sağlığı açısından ekstra bir avantaj sağlıyor.