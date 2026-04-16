Shakespeare'in kayıp evi bulundu: Yüzyıllık sırrı eski bir harita çözdü

William Shakespeare'in Londra'daki evi ilk kez kesin konumuyla ortaya kondu. 1668 tarihli bir harita ve arşiv belgeleri üzerinden yapılan analiz, Blackfriars bölgesindeki mülkün yerini ve fiziksel özelliklerini netleştirdi. Bu gelişme, Shakespeare'in yaşamının son döneminde Londra ile bağını sürdürdüğüne işaret eden yeni bulgular sağladı.

Araştırmalar, evin Londra'nın merkezinde, St. Paul Katedrali yakınındaki Blackfriars bölgesinde yer aldığını ortaya koydu. Bölge, dönemin tiyatro ve ticaret faaliyetlerinin yoğunlaştığı alanlardan biri olarak biliniyor.

Yıllardır tam yeri bilinmeyen Shakespeare'in evi, yeni bulunan harita ve üç ayrı arşiv belgesi üzerinden yapılan incelemeyle tespit edildi. Yapının konumu, planı ve büyüklüğü kayıtlarla doğrulandı.

1668 TARİHLİ HARİTA BELİRLEYİCİ OLDU

Londra Büyük Yangını'ndan iki yıl sonra hazırlanan 1668 tarihli plan, evin konumunu kesinleştiren ana kaynak oldu. Harita, yapının çevresiyle birlikte yerleşimini açık biçimde gösterdi. King's College London'dan Prof. Lucy Munro tarafından incelenen belgelerden ikisi Londra Arşivleri'nden, biri ise Ulusal Arşivler'den elde edildi. Kayıtlar arasında Shakespeare'in torununun mülk satışıyla ilgili belgeler de yer aldı.

Profesör Munro, belge ile ilgili "Daha geniş bir projenin parçası olarak araştırma yapıyordum ve neye baktığımı fark ettiğimde inanamadım. Shakespeare'in Blackfriars'taki evinin kat planıydı." dedi.