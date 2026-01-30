Şeyma Subaşı'ndan şaşırtan karar! Yasaklı madde testi pzitif çıkmıştı

Giriş Tarihi: 30 Ocak 2026 10:25 ahaber.com.tr Haber Merkezi

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Şeyma Şubaşı'nın Adli Tıp Kurumu'nda verdiği uyuşturucu test sonucu pozitif çıkmıştı. Subaşı şimdi de aldığı radikal bir karar ile gündem oldu. Sosyal medyada kısa bir video yayınlayan fenomen isim, sözleriyle takipçilerini şaşırttı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 30 kişi hakkında gözaltı ve yakalama kararı çıkarılmıştı. Soruşturma çerçevesinde ABD dönüşü gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, adliyeye sevk edilmişti.

UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF Savcılıkta ifade veren Subaşı, nöbetçi hakimlik tarafından "yurt dışına çıkış yasağı" ve "adli kontrol tedbiri" uygulanarak serbest bırakılmıştı. Soruşturma sürecinde Adli Tıp Kurumu tarafından alınan saç ve kan örneklerinde ise Subaşı'nın test sonuçlarının "kokain" maddesi açısından pozitif çıktığı öğrenilmişti.

AÇIKLAMA YAPMIŞTI Testin ardından sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Subaşı, tövbe sürecinden geçtiğini belirtti. Artık önüne bakmak istediğini belirten Subaşı, şu ifadeleri kullanmıştı: "Sosyal medyadan ne kadar samimiyete inanırsınız, güvenirsiniz veya geçer bilmiyorum. Hakkımda söylenen her şeyin farkındayım. Kaderimin ve hayatımın benim seçimlerinden olduğunun da farkındayım." "HAYATIMIN SORUMLULUĞUNU ALIYORUM" "Tüm yaşadıklarımın, öğrendiklerimin ve yol boyunca yaptıklarımın kendi seçimlerin olduğunun farkındayım. Hayatımın, kişisel gelişimimin sorumluluğunu tamamen alıyorum. Buradan bunu paylaşmak doğru mu bilmiyorum ama benim sevenlerin samimiyetime inanan kişilere söylüyorum."

"TÖVBE SÜRECİNDEN GEÇİYORUM" "Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum ve geçtim. Kendimle ve geleceğimle alakalı kararlar aldığım büyük bir dönemdeyim. Şu anda ve her zaman odağım; sağlığım, kızım ve daha fazla farkındalık, inanç ve sorumlulukla yaşamak. Yaşamamız gereken kaderi yaşıyoruz. Her şerde bir hayır vardır. Yaptıklarımın hepsinden ben sorumluyum. Bundan sonra yoluma sessizce ve saygıyla devam etmeyi seçiyorum." "ANLAYIŞINIZ ÇOK İYİ HİSSETTİRİYOR" "Hem kendime hem de bu sürecin içindeki herkese karşı beni anlayış ve iyi niyetle görmeye devam eden herkese de teşekkür ederim. Mesajlarını görüyorum ve etrafımdaki enerjiyi de görüyorum. Bu çok iyi hissettiriyor. İsteyen istediğini anlıyor, bu sosyal medya dünyası. Biz de içine girmişiz bir kere. Daha farkında ve faydalı yaşamak hepimiz için niyetim.