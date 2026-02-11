Şevval Sam'ın oğlu Taro Emir Tekin'den muazzam performans

Oyunculuk eğitimini İngiltere'de drama üzerine alan Tekin, daha önce "Bir Peri Masalı" ve "Kıskanmak" dizilerinde rol almıştı.

"BU ÇOCUK ÇOK İYİ OLMUŞ"

Günaydın yazarı Yüksel Aytuğ da, "Bir Yıldız Doğdu: Taro" başlıklı yazısında Tekin'e övgü dolu sözlerle yer verdi. İşte o yazı...

"Öncelikle annesi ve babası Şevval Sam ile Metin Tekin'e kocaman bir alkış. Bu çocuk olmuş, hem de çok iyi olmuş!

Taro Emir Tekin'i uzun süredir takip ediyorum. İngiltere'de drama okudu. Bir Peri Masalı ve Kıskanmak adlı dizilerle "stajını" tamamladı ve Atv'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında ile "gerçek oyunculuk diplomasını" aldı.