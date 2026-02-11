CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Şevval Sam'ın oğlu Taro Emir Tekin'den muazzam performans

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam'ın oğlu Taro Emir Tekin, atv'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında'da canlandırdığı Koray karakteriyle büyük beğeni topladı. Günaydın yazarı Yüksel Aytuğ da bugünkü köşesinde başarılı oyuncuya övgü dolu sözlerle yer verdi.

Şevval Sam'ın oğlu Taro Emir Tekin'den muazzam performans 1

Şevval Sam'ın biricik oğlu Taro Emir Tekin, annesinin izinden giderek oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerliyor.

Şevval Sam'ın oğlu Taro Emir Tekin'den muazzam performans 2

Genç oyuncu, atv'nin iddialı yapımı "Aynı Yağmur Altında" dizisinde hayat verdiği Koray karakteriyle kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Şevval Sam'ın oğlu Taro Emir Tekin'den muazzam performans 3

Oyunculuk eğitimini İngiltere'de drama üzerine alan Tekin, daha önce "Bir Peri Masalı" ve "Kıskanmak" dizilerinde rol almıştı.

Şevval Sam'ın oğlu Taro Emir Tekin'den muazzam performans 4

"BU ÇOCUK ÇOK İYİ OLMUŞ"

Günaydın yazarı Yüksel Aytuğ da, "Bir Yıldız Doğdu: Taro" başlıklı yazısında Tekin'e övgü dolu sözlerle yer verdi. İşte o yazı...

"Öncelikle annesi ve babası Şevval Sam ile Metin Tekin'e kocaman bir alkış. Bu çocuk olmuş, hem de çok iyi olmuş!

Taro Emir Tekin'i uzun süredir takip ediyorum. İngiltere'de drama okudu. Bir Peri Masalı ve Kıskanmak adlı dizilerle "stajını" tamamladı ve Atv'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında ile "gerçek oyunculuk diplomasını" aldı.

Şevval Sam'ın oğlu Taro Emir Tekin'den muazzam performans 5

Taro sadece oyunculuğuyla gönlümde taht kurmadı. Terbiyeli, ölçülü davranışları ile yeni nesilde görmeyi özlediğimiz bir "tavrın" da temsilcisi oldu. Ayrıca dizideki "flu" karakter Koray'ı "keskinleştirmeden" oynamak için hem yetenek hem eğitim gerekiyordu. Eminim Taro bundan sonraki dizisinde yoluna başrol olarak devam edecek.

Şevval Sam'ın oğlu Taro Emir Tekin'den muazzam performans 6

Diziye gelince:

Sert başladı. Otobüsteki seküler - muhafazakar tartışması, geldiğimiz noktanın tehlikeli boyutunu gösteren bir kıyı fenerinin çakışı gibiydi. Umarım dizi, "bizimkiler" ve "ötekiler" diye mahallelere böldüğümüz toplumun iki yakasını bir araya getirmeye hizmet eder. Nihayetinde "aynı yağmur altında" ıslanıyoruz, öyle değil mi?

Şevval Sam'ın oğlu Taro Emir Tekin'den muazzam performans 7

Kim ne derse desin, Hülya Avşar iyi oyuncu. Her sahnesinde bunu gösterdi ve dizinin "kenar süsü" ya da "reklam yüzü" olmadığını kanıtladı.

Erkan Can'a bilge rolü ne fena yapıştı değil mi? Peki şikayetçi miyim? Asla. Ben de olsam bu rolü bir başkasına oynatmazdım.

Şevval Sam'ın oğlu Taro Emir Tekin'den muazzam performans 8

"HELAL DİZİ ARAYANLARA TAVSİYEMDİR"

Dizi, ekrandaki ahlak kirliliğine atıfta bulunmaktan da geri durmadı. Geçen hafta Now'daki Kıskanmak dizisinde şoföründen hamile kalan evli kadının "Aşk varsa zina yoktur" sözünü gündeme taşımıştım.

Şevval Sam'ın oğlu Taro Emir Tekin'den muazzam performans 9

Aynı Yağmur Altında'da Hayati sordu: "Aşk varsa zina yoktur diyorlar, doğru mu?" Ali'nin cevabı, sözde tartışmaya son noktayı koydu: "Allah'ın ayetleri açık. Zina haramdır."

Ekranda "helal dizi" arayan varsa, tavsiyemdir."

Mobil uygulamalarımızı indirin