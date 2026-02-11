Şevval Sam'ın oğlu Taro Emir Tekin'den muazzam performans
Şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam'ın oğlu Taro Emir Tekin, atv'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında'da canlandırdığı Koray karakteriyle büyük beğeni topladı. Günaydın yazarı Yüksel Aytuğ da bugünkü köşesinde başarılı oyuncuya övgü dolu sözlerle yer verdi.
Şevval Sam'ın biricik oğlu Taro Emir Tekin, annesinin izinden giderek oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerliyor.
Genç oyuncu, atv'nin iddialı yapımı "Aynı Yağmur Altında" dizisinde hayat verdiği Koray karakteriyle kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Oyunculuk eğitimini İngiltere'de drama üzerine alan Tekin, daha önce "Bir Peri Masalı" ve "Kıskanmak" dizilerinde rol almıştı.
"BU ÇOCUK ÇOK İYİ OLMUŞ"
Günaydın yazarı Yüksel Aytuğ da, "Bir Yıldız Doğdu: Taro" başlıklı yazısında Tekin'e övgü dolu sözlerle yer verdi. İşte o yazı...
"Öncelikle annesi ve babası Şevval Sam ile Metin Tekin'e kocaman bir alkış. Bu çocuk olmuş, hem de çok iyi olmuş!
Taro Emir Tekin'i uzun süredir takip ediyorum. İngiltere'de drama okudu. Bir Peri Masalı ve Kıskanmak adlı dizilerle "stajını" tamamladı ve Atv'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında ile "gerçek oyunculuk diplomasını" aldı.
Taro sadece oyunculuğuyla gönlümde taht kurmadı. Terbiyeli, ölçülü davranışları ile yeni nesilde görmeyi özlediğimiz bir "tavrın" da temsilcisi oldu. Ayrıca dizideki "flu" karakter Koray'ı "keskinleştirmeden" oynamak için hem yetenek hem eğitim gerekiyordu. Eminim Taro bundan sonraki dizisinde yoluna başrol olarak devam edecek.