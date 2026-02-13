CANLI YAYIN
Serenay'a saldıran Nagihan Karadere'ye ağır yaptırım

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Tansiyonun bir an olsun düşmediği Survivor 2026'da bu kez ortalık fena karıştı. Ünlüler takımının iddialı ismi Nagihan Karadere ile genç yarışmacı Seren Ay Çetin arasında başlayan kavga, fiziksel temasa dönüştü. Diskalifiye iddiaları gündemi sarsarken, konseydeki karar her iki takımı da şaşırttı.

Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında sular durulmuyor!

Survivor yarışmasının en iddialı ve en olaylı ismi Nagihan Karadere ile Seren Ay Çetin arasında yaşanan gerilim, fiziksel temasa dönüştü.

GERİLİM ZİRVEDE

Ada konseyine damga vuran olayda sözlü atışma giderek sertleşti. Yarışma tarihinde nadir görülen anlardan biri yaşanırken, prodüksiyon ekibi müdahale etmek zorunda kaldı.

SEREN AY'IN KOLUNDA HASAR

Yaşanan olayın ardından açıklama yapan Acun Ilıcalı, Nagihan'ın Seren Ay'a saldırdığını ve Seren Ay'ın kolunda hasar oluştuğunu duyurdu. Ilıcalı, "Düşmesini beklediğimiz tansiyon düşmedi. Gerilim çok arttı ve sonunda da Nagihan, Seren Ay'a saldırdı. Seren Ay'ın kolunda maalesef hasar var. Kendisi gözetim altında" ifadelerini kullandı.

"NAGİHAN'I DURDURAMADIK"

Yapım ekibinin tüm çabasına rağmen Nagihan'ın sakinleşmediğini belirten Ilıcalı, "Uyarmaya çalıştım, olmadı. Sakinleştirmeye çalıştım, olmadı. Maalesef Nagihan'ı durduramadık" diyerek yaşananların ciddiyetini gözler önüne serdi.

CEZASI BELLİ OLDU

Olay sonrası alınan karar da konseyde açıklandı. Nagihan Karadere'nin mavi takıma geçirildiği ve tam 5 ödülden yararlanamayacağı duyuruldu. Bu ceza, ada dengelerini altüst edecek gibi görünüyor.

TAKIMLARDA SÜRPRİZ DEĞİŞİKLİK

Yaşanan gelişmeler bununla da sınırlı kalmadı. Ilıcalı, Nefise ve Büşra'nın da mavi takıma geçtiğini açıklayarak takımlarda önemli bir değişikliğe gidildiğini duyurdu.

