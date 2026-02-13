Serenay'a saldıran Nagihan Karadere'ye ağır yaptırım

Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 11:31 Son Güncelleme: 13 Şubat 2026 11:35

Tansiyonun bir an olsun düşmediği Survivor 2026'da bu kez ortalık fena karıştı. Ünlüler takımının iddialı ismi Nagihan Karadere ile genç yarışmacı Seren Ay Çetin arasında başlayan kavga, fiziksel temasa dönüştü. Diskalifiye iddiaları gündemi sarsarken, konseydeki karar her iki takımı da şaşırttı.

Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında sular durulmuyor!

Survivor yarışmasının en iddialı ve en olaylı ismi Nagihan Karadere ile Seren Ay Çetin arasında yaşanan gerilim, fiziksel temasa dönüştü.

GERİLİM ZİRVEDE Ada konseyine damga vuran olayda sözlü atışma giderek sertleşti. Yarışma tarihinde nadir görülen anlardan biri yaşanırken, prodüksiyon ekibi müdahale etmek zorunda kaldı.

SEREN AY'IN KOLUNDA HASAR Yaşanan olayın ardından açıklama yapan Acun Ilıcalı, Nagihan'ın Seren Ay'a saldırdığını ve Seren Ay'ın kolunda hasar oluştuğunu duyurdu. Ilıcalı, "Düşmesini beklediğimiz tansiyon düşmedi. Gerilim çok arttı ve sonunda da Nagihan, Seren Ay'a saldırdı. Seren Ay'ın kolunda maalesef hasar var. Kendisi gözetim altında" ifadelerini kullandı.